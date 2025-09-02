Estafa con planes sociales en Neuquén | Hablaron los imputados: las frases más polémicas

Sánz y Soiza, dos de los acusados que hicieron su descargo en la audiencia del lunes. (Cecilia Maletti)

Esperaron al último día antes del alegato de la fiscalía. Después de escuchar todas las pruebas, cuatro de los imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén hicieron un descargo para tratar de despegarse de la acusación de asociación ilícita que les formulará el jueves la fiscalía, y en algunos casos reconocieron los hechos que ya están probados. Entre negaciones, admisiones y evitando apuntar hacia ciertas personas, estas son las frases más polémicas de Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Tomás Siegenthaler y Laura Reznik en la audiencia del lunes.

Ricardo Nicolás Soiza, exdirector de Planes Sociales, acusado de ser uno de lo cinco líderes de la asociación ilícita, detenido con prisión domiciliaria. Sólo respondió preguntas de su abogado Alfredo Cury.

Los cheques que cobraban otras personas. «Los cheques eran personales para cada beneficiario. Teníamos conflictos porque el día de pago se formaba una fila que abarcaba toda la manzana y los comerciantes se quejaban. Se resolvió por orden del gobernador (Omar Gutiérrez) que se entregaran los cheques a los referentes, y ellos trajeran después el recibo. La orden fue del gobernador, parece que acá hay solamente indios, jefes no hay ninguno«.

«No sabía que tenía que firmar Luciano Palma»

Sobre la resolución 29/2018, que creó el Programa Provincial de Asistencia a la Desocupación (con la que se cometió el fraude): «lo gracioso de todo esto es que yo nunca vi esa resolución. No sabía que tenía que firmar Luciano Palma. Nunca me lo dijo nadie. ¿Por qué firmaba yo, si arriba mío había un superior inmediato que tenía que responder por todo esto?».

Los cuatro arrepentidos. «Me asombró totalmente la caradurez de los cuatro arrepentidos, lo cínico, lo mentiroso que fueron. Ninguno se cruzó conmigo para decirme que se sentía mal. Después me enteré que tenían auto, negocio, casas».

«La fiscalía responde al poder político»

«La presión de una manifestación en la calle es tremenda. Nadie de los que están acá sabe lo bravo y lo difícil que es. ¿Por qué estaba yo? Porque vengo de otra escuela, de ser 20 años secretario privado de Felipe Sapag. La idea mía siempre fue conciliar, negociar. Cuando se resolvían los problemas no salía mi foto en ningún lado, yo no existía, pero el que los resolvía era yo».

«Creo que la fiscalía responde al poder político, y a mí me tenían que tener de los pelos adentro».

«De los listados paralelos no sé nada».

El contrato con Cury

Destinos unidos: Soiza y Alfredo Cury. (Cecilia Maletti)

El contrato con Cury. «Había personas que tenían problemas, no voy a decir con la justicia, tenían problemas. Me acordé de Alfredo, porque una vez lo ví en un programa de televisión con Claudio (¿Domínguez?). Le pregunté si estaba dispuesto a hacer una tarea solidaria, porque le iba a pagar dos mangos. Me dijo que sí. Consulto con Omar Gutiérrez, porque que quede claro, acá los que tienen que estar desaparecieron. Se lo pregunto en un acto y me dice que sí, buena idea. Y ahí le empiezo a dar el número a los que tenían problemas. ‘Llamalo a Alfredo'».

«Esta fue una causa armada. El gobernador actual era candidato, pasó por Faraón, me decía ‘Turco venite conmigo, dejá los azules’. Le dije que no. Yo creo que estoy pagando eso.

«Faltan 30 o 40 personas»

Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización, trabajó en Planes Sociales desde 2015, acusado de ser uno de lo cinco líderes de la asociación ilícita, detenido con prisión domiciliaria. Sólo respondió preguntas de su abogada Laura Giuliani:

Sánz, con su abogada la defensora pública de Circunscripción, Laura Giuliani. (Cecilia Maletti)

«Acá hay un superior que no está. No lo digo sólo por Soiza; hay un superior que no está. Como se lo expliqué a la asistente letrada Tanya Cid cuando ella me hizo un croquis de 30 o 40 personas que están faltando acá de ser juzgadas en este juicio«.

«Esto nos arruinó la vida a todos. Rompió vínculos, yo no puedo ver a mis hijos, mis papás están dándome una mano, estoy viviendo en la casa que me prestan ellos, yo no tengo casa ni terreno«.

«Era colaborador, no jefe»

«Yo era un empleado, un colaborador, éramos todos compañeros de trabajo, nunca vi una jerarquía, un jefe. Porque una chica colaboraba conmigo como secretaria piensan que uno es jefe y no es así».

Los arrepentidos: «Me sorprende y me duelen sus declaraciones porque ayudé mucho a esa gente, pero bueno, tenían un fin común que era salir de este problema».

«Si yo me considero jefe no voy a hacer las mismas cosas que los arrepentidos: depositar cheques en mi cuenta o ir a hacer extracciones al cajero».

«Las directivas las daba el hijo»

«Con Ricardo (Soiza) la relación era fluida, buena, pero el último tiempo no tanto, nos costaba llevarnos bien, y estaban los empleados en el medio. Era mi superior, arriba de él también había gente».

«Cuando Ricardo estuvo internado venían las directivas de su hijo, o yo lo visitaba en su casa. Una sola vez lo fui a ver al ministro Abel Di Luca».

Exministro Abel Di Luca. Pocos lo nombraron y él no habló en todo el juicio. (Cecilia Maletti)

Sobre su inconsistencia patrimonial: «Me ponen inconsistencia de cosas que no son mías, no se probó que la estética era mía, no entiendo por qué la inconsistencia me la hacen con Isabel (Montoya), yo todavía no estaba casado con ella. Me encontraron recibos en casa de Isabel que no son formales«.

«Quiero ser juzgado con justicia y objetividad. Me hago responsable de lo que me toca, no soy el único responsable».

«Si caí en esto fue por ingenuo, porque soy buena persona».

«Planes Sociales no dependía de mí»

Tomás Siegenthaler, con Laura Reznik a su derecha y Laura Oviedo a su izquierda. (Matías Subat)

Tomás Siegenthaler, contador recibido en la Universidad Nacional de Córdoba en 2007, ingresó al Ministerio de Desarrollo Social en 2009, ex Coordinador Provincial de Administración, acusado de ser uno de lo cinco líderes de la asociación ilícita. Hizo un relato a sugerencia de su abogado Pablo Gutiérrez.

«La resolución 29 del 2018 (que crea el subsidio a la desocupación laboral, la que Soiza asegura que no leyó), establece que la Unidad de Gestión de Planes Sociales depende de la Coordinación Provincial de Administración del Ministerio de Desarrollo, pero en la nueva estructura orgánica que se da por el decreto 176/20, pasa a depender directamente del ministerio, no depende más de la Coordinación«.

(En efecto, ese decreto es del 3 de febrero del 2020, lo firman Omar Gutiérrez, la entonces ministra de Desarrollo, Adriana Figueroa, y el entonces ministro de Economía, Guillermo Pons. En el organigrama anexo figura Luciano Palma a cargo de la unidad de gestión de planes y programas sociales, con dependencia del Ministerio. En tanto Ricardo Soiza figura en la dirección general de gestión de planes sociales, con dependencia de Palma).

«No puedo comprender mi situación acá adentro. Entiendo que es por ser responsable de un servicio administrativo, el cual maneja mucho volumen en el cual ocurrió todo lo que se está juzgado acá. Para mí era imposible visualizarlo, determinarlo con tanta información que manejamos».

«Los informes del auditor eran favorables»

Laura Reznik se recibió de contadora en 2010, tras su paso por la actividad privada en 2016 ingresó al ministerio de Educación, en 2018 conoció allí a Tomás Siegenthaler quien la propuso en 2022 para la dirección de Finanzas en reemplazo de otro imputado, Luis Gallo, quien se jubiló. Esta acusada de partícipe en la asociación ilícita como colaboradora de los jefes. Hizo una declaración espontánea por consejo de su abogado Pablo Gutiérrez.

«Yo no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Tenía a cargo 3 direcciones, realizábamos un montón de tareas, una de ellas era planes sociales«.

La defensa tendrá su turno de alegar a partir del lunes 8. (Cecilia Maletti).

«Este programa recibía una certificación por correo, en este caso de Marcos Osuna, una parte de cheques y una de acreditación. Recibía la certificación pero en mí no recaía la obligación de verificar si eran o no empleados. Tampoco teníamos ningún tipo de software para hacerlo».

«Nunca tuve ninguna sospecha. Todos los informes del auditor de la Contaduría General de la provincia eran favorables, no había ninguna irregularidad».

«En setiembre del 2023 armé un descargo, y las contadoras de la fiscalía se basaron en eso para armar su declaración. Incluso usaron textuales».

«No sé qué es lo que hago acá, solo hice mi trabajo, no me enriquecí, no cobré un solo cheque».