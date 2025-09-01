Estafa con planes sociales en Neuquén | Del «acá faltan 30 personas» al «no sé por qué estoy acá»: los descargos de los imputados

Tres de los acusados de encabezar la asociación ilícita que cometió la estafa con planes sociales en Neuquén negaron pertenecer a ninguna organización. Lo hicieron este lunes, al declarar en la última audiencia del juicio oral y público destinada para recibir pruebas. El próximo jueves será el alegato de la fiscalía que acusará a 13 de los 14 imputados por su presunta participación en la maniobra.

Néstor Pablo Sánz, Ricardo Nicolás Soiza y Tomás Siegenthaler hablaron ante los jueces en la vigésimo octava jornada para hacer su descargo.

Hace diez días lo había hecho el cuarto presunto cabecilla de la banda, Marcos Osuna. De esta manera, el único de los cinco señalados como organizadores que no declaró es el exministro Abel Di Luca. Tampoco fue mencionado por el resto.

Este lunes también dijo unas palabras Laura Reznik, más bien se limitó a describir cuál era su trabajo y a relatar el impacto de esta causa en su vida personal.

Había expectativa por estas declaraciones pero no aportaron nada nuevo. El tono general osciló entre «no sé qué hago acá, sólo hice mi trabajo» (Reznik); «están faltando 30 o 40 personas acá (como imputados)» (Sánz) o «creo que estoy acá por ser responsable del área administrativa y financiera» (Siegenthaler).

Un nombre, ningún roce

El único nombre que circuló, pero sin imputación concreta, fue el de Luciano Palma, quien era jefe de Ricardo Soiza, algo de lo que todos tenían conocimiento menos él: «No sabía que tenía que firmar Luciano Palma, nadie me lo dijo», sorprendió el también dueño del restaurante «Faraón».

El abogado Pablo Gutiérrez con Reznik y Siegenthaler. (Archivo)

Las declaraciones reforzaron la impresión de un pacto de no agresión entre los acusados, expreso o tácito.

Por las dudas ninguno aceptó responder preguntas.

«Presión de mis superiores»

Sánz con su defensora Laura Giuliani y su pareja, la imputada Isabel Montoya, antes de declarar. (Cecilia Maletti)

Sánz, exdirector de Fiscalización, fue el primero en hablar en la audiencia de hoy. Por tratarse de un imputado lo hizo sin juramento de decir verdad y sólo contestó preguntas de su abogada, la defensora pública de Circunscripción Laura Giuliani.

Habló de «la presión que tenía de mis superiores», sin dar nombres concretos, aunque más adelante amplió: «no Soiza solamente, a la fiscalía le hice un croquis con 30 o 40 personas que están faltando acá».

«Esto es como el Titanic, cada uno trata de salvarse solo», dijo Sánz. «Yo era un colaborador, no había jerarquías, no había jefes. Si me consideran jefe, no voy a depositar cheques en mi cuenta o ir a los cajeros a hacer extracciones». Está comprobado que hizo ambas cosas.

Despegó de toda responsabilidad a su esposa, Isabel Montoya, y a otro imputado, Emanuel Victoria Contreras.

La relación con Soiza y con Cury

De Ricardo Soiza aseguró que «teníamos una relación fluida, buena. Era mi superior, pero arriba también había gente». Afirmó que cuando el jefe de Planes Sociales estuvo internado por una enfermedad «las directivas las daba el hijo», que -hasta donde se sabe- no tenía cargo en el Ministerio.

Sobre Alfredo Cury -al que mencionó reiteradas veces como «doctor Cury»- indicó que «nunca trabajó con nosotros. Ricardo lo llamaba cuando había algún problema».

Cury, uno de los imputados, fue abogado de Sánz hasta un minuto antes de que lo metieran preso, el 6 de julio del 2023. Su último consejo fue que se fugara.

«No soy jefe»

«Me hago responsable de lo que me toca, pero no soy el único responsable», subrayó Sánz. «No soy jefe, no entiendo por qué me ponen en ese lugar».

También aseguró que por haber cambiado de abogado «hay pruebas que no se pudieron mostrar en el juicio».

Los cheques a los punteros

Cury y Soiza, una relación simbiótica. (Cecilia Maletti)

Ricardo Soiza en tanto, cambió una vez más el libreto. A diferencia de declaraciones anteriores, no habló de que delegaba el trabajo administrativo en Sánz y Osuna, sino que mencionó a Luciano Palma aunque de manera singular: «no sabía que tenía que firmar él, nadie me lo dijo. ¿Por qué firmaba yo?», preguntó, como si descubriera recién el organigrama. En otro tramo, desconoció su firma en algunos expedientes.

Por otra parte, intentó salvar su responsabilidad por la entrega de cheques a punteros políticos. Explicó que los días de pago se formaban largas filas de beneficiarios que esperaban cobrar, lo que provocaba quejas de comerciantes de la zona céntrica.

«Por orden del gobernador Omar Gutiérrez empezamos a entregar sobres con cheques a los referentes políticos» para que ellos los cobren y repartan el efectivo entre los beneficiarios, fue su argumentación.

La oficina paralela

Una curiosidad de su descargo fue cuando negó haber tenido una oficina paralela en el primer piso de su restaurante Faraón. «Es un invento de la fiscalía», afirmó categórico.

Dijo que esa oficina la armó «a fines de octubre del 2022», después de renunciar a la dirección de Planes Sociales. Allí tenía una bandera nacional, otra de Neuquén, un escritorio, una foto de Felipe Sapag, «sellos míos, de mi propiedad, no sellos ovales de la provincia».

Pero más adelante relató que sus problemas «creo que empezaron» cuando rechazó una invitación del actual gobernador, Rolando Figueroa, para abandonar la lista Azul del MPN e ir a trabajar por su candidatura.

En ese contexto, relató: «no sacamos fotos en mi oficina, frente a un cuadro de don Felipe». No precisó la fecha de esa reunión.