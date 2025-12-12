Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía pedirá penas más altas en un nuevo juicio

El fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, dijo que está «bastante conforme» con las penas que les impusieron a los 12 condenados por la estafa con los planes sociales. De todos modos aclaró que esos montos -entre 5 años de cumplimiento efectivo y 3 en suspenso- «son razonables de acuerdo con la calificación legal que aceptó el tribunal»: administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

“Desde la fiscalía vamos a impugnar, insistiremos con la figura de asociación ilícita, y si nos hacen lugar habrá que hacer un nuevo juicio de cesura donde pediremos penas mayores”, agregó Narváez.

En cuanto a los decomisos de bienes, que también fueron rechazados, indicó que «lo que postulamos es que el dinero en efectivo que se retiró de los cajeros no queda registrado» y se dificulta la trazabilidad.

De todos modos, «los incrementos patrimoniales en algunos de los imputados, como Sánz, Honorio y Montoya, son imposibles de justificar».

Por último dijo que en febrero del 2026 decidirán el avance de las causas Planes Sociales II y III, en los que se investigan otros subsidios entregados durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

También la fiscalía de Estado

La Fiscalía de Estado de Neuquén, querellante en la causa, también anunció que interpondrá un recurso ante el Tribunal de Impugnación, el equivalente a una apelación, «para que se examine nuevamente la acusación por asociación ilícita, tal como se sostuvo durante todo el proceso».

«La valoración integral de la prueba permitió identificar una dinámica organizada, sustentada en un entendimiento previo entre varios intervinientes, con roles diferenciados y una estructura funcional que se mantuvo en el tiempo, elementos que justifican la revisión solicitada», dijo el organismo en un comunicado.

Las penas

El veredicto que dictó el Tribunal este jueves es el siguiente:

Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler y Orlando Abel Di Luca: 5 años de prisión efectiva

Néstor Pablo Sánz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva

Marcos Osuna: 4 años de prisión efectiva.



Julieta Oviedo, Luis María Gallo y Alfredo Cury: 3 años y 6 meses de prisión efectiva.



Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras: 3 años de prisión condicional.

En todos los casos la accesoria de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Por otra parte, el Tribunal no hizo lugar al pedido de decomiso de los bienes de Sánz, Montoya y Honorio. Se trata de terrenos, viviendas y vehículos.

Además, dispuso que una vez que el fallo quede firme se levanten los embargos e inhibiciones de todos los bienes de todos los imputados.