Estafa con planes sociales: para los jueces, el fin de la «hegemonía» del MPN habilitó investigar la corrupción

«Lo resuelto en la causa Temux no es obligatorio para este tribunal», advirtió ayer el juez de Garantías, Juan Kees, apenas comenzó la lectura del veredicto por la estafa con planes sociales. El precedente fue citado por una de las defensas para pedir penas en suspenso. Al fin de cuentas se trataba también de una defraudación al Estado, en aquel momento, que dañó al Banco Provincia del Neuquén. ¿Qué se modificó para que ahora haya condenas de prisión efectiva?

«Temux se explica más que por razones jurídicas por razones políticas. Existían en esa época condiciones estructurales que favorecían la impunidad. Algunas de esas condiciones están cambiando, afortunadamente», manifestó el juez.

Se trata de una estafa que ocurrió durante 2004 y 2005 y que involucró al directorio del banco y a empresarios. Kees recordó que en esos años el fiscal Ricardo Mendaña fue «víctima» de un jurado de enjuiciamiento que terminó con su destitución, impulsado por el entonces gobernador del MPN, Jorge Sobisch.

Aseguró que el CELS no dudó en describir ese proceso como «escandaloso» y un «caso paradigmático de persecución a un funcionario independiente». Señaló que «este era el contexto en el que la justicia penal tenía que investigar los delitos contra la administración pública» en la provincia.

Dijo que Temux tardó «once años en resolverse» y que ese tribunal «tomó en consideración el tiempo transcurrido y el perjuicio que había causado a los acusados». Incluso afirmó que las juezas (Ana Malvido y Carina Álvarez) criticaron el trabajo de la fiscalía que aceptó la suspensión del juicio a prueba para algunos de los imputados. Finalmente la causa se cerró con sobresimientos por el transcurso del tiempo.

Kees indicó que actualmente rige un código de procedimiento penal que permite juicios más rápidos. «Este proceso complejo es prueba de ello», planteó. Sumó que desde 2007 funciona el Consejo de la Magistratura en Neuquén que «de alguna manera atenuó el férreo control que existía del poder político con la designación de los magistrados y funcionarios de la justicia».

Por último mencionó «un dato que no es menor». Sostuvo que «a partir del año 2023 concluyó una hegemonía de 60 años» del MPN. Según el fallo el partido se financió ilegalmente con este desvío de fondos del ministerio de Desarrollo Social, entre 2020 y 2022.

Remarcó que hay estudios que demuestran cómo la alternancia política favorece «las investigaciones de las causas de corrupción».

«Estamos en un momento distinto, con una legislación distinta y con jueces que fuimos designados en otro contexto», enfatizó. Agregó: «la impunidad conseguida en Temux pertenece a una época; época que estamos intentando dejar atrás».

Tanto Kees, como los otros dos jueces que integran el tribunal, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, juraron en 2023.

¿Qué no cambió? Ambas causas fueron investigadas por el mismo fiscal: Pablo Vignaroli. La estafa contra el BPN terminó con sobresemientos y la de planes sociales no logró condenas por la calificación que pretendía el ministerio público y la fiscalía de Estado: asociación ilícita.

En febrero de este año Kees fue duramente cuestionado por dos diputados oficialistas cuando le prohibió al ministro de Seguridad, Matías Nicolini, que ingrese nuevos condenados a las comisarías debido al colapso carcelario. Claudio Domínguez, del MPN, opinó que el juez enviaba «mensajitos políticos» y Marcelo Bermúdez, del PRO, lo llamó directamente «imbécil».