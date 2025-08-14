Estafa con planes sociales en Neuquén: presentan la pericia sobre la ruta del dinero

La ruta del dinero sustraído mediante la estafa con planes sociales es uno de los interrogantes que trata de responder el juicio que tendrá este jueves su decimonovena audiencia. Una contadora de la fiscalía investigó el destino de los fondos y expondrá sobre ese tema.

La contadora y licenciada en administración de empresas Agustina Martínez comenzó su exposición el miércoles. Reveló detalles de los dos métodos que utilizaba la organización para apropiarse del dinero destinado a los subsidios: mediante el cobro o depósito de cheques, y luego -cuando se bancarizó a los beneficiarios- con extracciones de los cajeros automáticos.

Como informó diario RÍO NEGRO, el monto actualizado de la maniobra al 12 de agosto del 2025 asciende a 1.147.719.216,40 pesos, por la aplicación de la tasa efectiva anual del BPN, la que cita el Tribunal Superior de Justicia en sus fallos.

Según pasan los años

Los imputados, que según la fiscalía formaban una asociación ilícita, llegaron a ser alrededor de 30 de los cuales 14 están siendo juzgados, 9 ya fueron condenados, 4 sobreseídos y a un grupo no les formularon cargos pero estuvieron acusados.

A lo largo de los años introdujeron variantes a la maniobra para eludir los obstáculos que se les iban presentando.

En la época en que los planes se pagaban con cheques, asignaban subsidios a personas inexistentes o los emitían a nombre de empleados del Ministerio de Desarrollo Social, y los depositaban en cuentas del Banco Provincia de Neuquén. Cuando saltaron las alertas los derivaron a otros bancos.

Con la pandemia y la bancarización de beneficiarios, llegaron las maniobras con tarjeta de débito y las extracciones ráfaga.

La ruta del dinero

En cuanto a la ruta del dinero, será el tema central de la exposición de la contadora Martínez de este jueves. Se sabe hasta ahora, por la acusación de la fiscalía, que algunos imputados habrían utilizado el dinero en beneficio propio.

Por ejemplo, se acusa al llamado «grupo Rivadavia» (por la calle donde estaba la dirección de Planes Sociales) de comprar terrenos, vehículos y atender negocios personales: Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, Marcos Osuna, Isabel Montoya, Valeria Honorio.

El fiscal Pablo Vignaroli afirmó en su alegato que con este fraude se beneficiaron también «punteros del Movimiento Popular Neuquino», y que el dinero estuvo destinado a financiar campañas del partido que fue gobierno hasta diciembre del 2023.