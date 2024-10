Estafa con planes sociales en Neuquén: ¿se investiga el rol del BPN?

El Banco Provincia de Neuquén tiene protagonismo en la estafa con planes sociales: fue el emisor de los cheques y las tarjetas de débito utilizadas para el desfalco; presentó la denuncia cuando se descubrió la maniobra, y su línea de gerentes será citada a declarar como testigo en contra de los 19 imputados que irán a juicio oral. Pero la sospecha de que hay algo más quedó confirmada con el discurso del gobernador Rolando Figueroa la semana pasada, en el acto por el 64 aniversario de la entidad: «Me cuesta creer, al menos a mí, que algún directivo no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Me cuesta creerlo, me cuesta mucho creerlo», dijo.

Figueroa expresó en tono de deseo: «Ojalá que la justicia investigue hasta el final de las cosas y quienes tienen responsabilidad lo paguen como corresponde».

Según dejaron trascender desde la fiscalía de Delitos Económicos ante una consulta de diario RÍO NEGRO, hay una investigación abierta sobre el Banco pero vuela a muy baja altura.

Teléfonos y cruces de llamadas

No se ha sabido de secuestro de dispositivos, geolocalización, análisis de llamadas telefónicas, cruces de mensajes entre personajes clave con poder de decisión en épocas de interés.

Por el contrario, la sospecha apunta a tres empleados vinculados con la emisión de las tarjetas de débito en favor de beneficiarios de planes sociales.

«Antes de fin mes está previsto tomar un testimonio que podría tener relevancia para el caso», se indicó.

Como se sabe, los «reclutadores» de la organización buscaban potenciales beneficiarios y tramitaban a su nombre un subsidio por desempleo. En una época se pagaba mediante cheques hasta que debido a la pandemia se bancarizó. Los titulares del beneficio retiraban la tarjeta de débito en forma personal, pero al parecer no todos lo hacían de esta manera: en algunos casos eran los mismos punteros los que pasaban a buscar el plástico por el Banco.

A paso lento

La línea que apunta hacia el BPN avanza a ritmo cansino. La fiscalía está más concentrada en llevar a juicio oral al grupo vinculado al ministerio de Desarrollo Social. No se sabe si el mismo temperamento es el de la fiscalía de Estado que comanda Raúl Gaitán, querellante en la causa.

La fiscalía de Estado podría impulsar denuncias como lo hizo en los últimos meses en otras áreas, por ejemplo por presuntas irregularidades en la emisión de certificados médicos y en la entrega de subsidios a organizaciones sociales.

Cómo empezó todo

Según la historia oficial, la estafa con planes sociales se descubrió por casualidad. Fallaron todos los controles del Banco, de la Contaduría General, del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Desarrollo Social.

Según la documentación a la que accedió diario RÍO NEGRO, el 28 de junio del 2022 un hombre llamado Esteban, beneficiario de un plan social de Nación, se presentó en el Banco Provincia de Neuquén a cobrar por primera vez y le dijeron que ya había retirado los fondos por cajero automático con su tarjeta de débito.

Sorprendido, el hombre explicó que no tenía plástico. En el BPN le informaron que según los registros oficiales, desde agosto del 2021 el gobierno provincial le venía depositando en una caja de ahorros y alguien estaba retirando esos fondos con tarjeta.

Temor a un hackeo

Le pidieron que haga una denuncia «porque puede ser que haya una vulneración en los sistemas informáticos».

Esteban presentó la denuncia en la comisaría Tercera ese 28 de junio del 2022. Fue el «caso cero», el que puso en marcha toda la maquinaria: después vino la denuncia penal en la fiscalía firmada por el apoderado del BPN Alejandro Ponchiardi. Y se descubrió que cientos de beneficiarios de planes sociales estaban en parecida situación: alguien retiraba 49.500 pesos de sus cuentas y les daba en mano 5.000, 8.000 o 9.000 pesos. El resto iba a la «caja azul» en la dirección de Planes Sociales del imputado Ricardo Soiza.

¿Se descubrió la megaestafa por un error en la Matrix? Para ese entonces, la organización criminal que según la fiscalía actuaba desde la estructura del ministerio de Desarrollo Social había cobrado centenares de cheques y realizado miles de extracciones con tarjetas de débito ajenas.

9.303 operaciones

Fueron, en palabras de la acusación, «9.303 operaciones estafatorias, discriminadas en cobro indebido de cheques como así también, extracción de dinero en efectivo por ante cajeros automáticos con la utilización de tarjetas de débitos sin la autorización de su titular». Y eso en apenas dos años (septiembre del 2020 a julio del 2022), pero se sospecha que venía operando desde mucho tiempo antes.

La investigación interna del Banco consistió en cotejar la grabación de las cámaras de los cajeros con el momento en que se realizaron las extracciones con la tarjeta de Esteban, y se descubrió que era otra persona la que realizaba la operación.

Y se detectó algo más: que esa misma persona llevaba numerosas tarjetas de débito, de distintos beneficiarios de planes sociales, con las que realizaba las extracciones «ráfaga».

Desconcierto

Esto desconcertó a los investigadores del Banco en aquel entonces, y así lo dejaron plasmado en el informe: «se desconoce la forma en que las personas que operan los cajeros se habrían hecho de esa cantidad de tarjetas de débito, puesto que sólo ha existido una denuncia ante esta entidad». La del señor Esteban.

De la investigación interna del BPN se puso en conocimiento al Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, sería muy útil conocer el cruce de llamadas entre algunos teléfonos de esa época.