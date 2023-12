«Estamos en la vereda de enfrente», dijo el municipio Neuquén sobre la ley ómnibus de Milei

«La municipalidad de Neuquén entiende que es un avasallamiento del Estado Nacional, no es la forma en la que se pueden modificar artículos de fondo y códigos; hay una variedad de cuestiones imposibles de tratarlos con la ley ómnibus», dijo la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la ciudad, Luciana De Giovanetti.

La funcionaria fue asignada para expresar la opinión del Ejecutivo Municipal de Neuquén. De Giovanetti recalcó el desacuerdo institucional en «la forma» de plantear la modalidad de administración que se pretende desde la Nación «sin respetar los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional».

Agregó que «distinto hubiera sido si convocase a una convención constituyente» en tanto sostuvo que las modificaciones que el gobierno nacional pretende vulnerar derechos adquiridos como la modificación de la ley de género, la denominación de las personas por nacer, la interrupción voluntaria del embarazo «que son leyes vigentes en ejercicio», dijo.

«Hay otras de ejercicio de las profesiones liberales, como el divorcio administrativo y la modificación del código civil y comercial. Estamos en frente de lo que se propone, primero con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y luego por la ley ómnibus», sostuvo De Giovanetti.

Confió que el proyecto «no será aprobado por el Congreso». Insistió en que la mirada de la ciudad se proyecta como inclusiva «que es estar parados en la vereda de enfrente de lo que es el gobierno nacional».

De Giovanetti sostuvo que la administración municipal no entabló aún relación con las nuevas carteras, en tanto en función de los anuncios, se descarta que no habrá acompañamiento económico para obras. «Por eso el intendente planteó la continuidad con fondos propios; demorarán un poco más, no se harán grandes obras en paralelo, pero el gobierno municipal estará del lado del que más lo necesita, con un Estado presente», enfatizó.

Respecto al anuncio del reclamo económico a Nación con el que se buscará recuperar fondos del subsidio de transporte aportados por la comuna en los últimos 21 años (por un esquema de funcionamiento donde fueron mayores los aportes comunales que la devolución de beneficios de Nación) De Giovanetti dijo que aún no está formalmente presentado.

«Si no van a remitir plata para obras, lo que nos queda es la posibilidad de presentar el reclamo económico, porque generamos mucho y devuelven menos de lo que aportamos como ciudad; esto tiene que ver con la equidad y el respeto por el federalismo», agregó.