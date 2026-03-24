Estela de Carlotto lamentó que las Abuelas de Plaza de Mayo buscan a 300 bebés “sin ayuda del Estado”

Estela de Carlotto volvió a reclamar por la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura.

A 50 años del último golpe cívico militar, Estela de Carlotto afirmó que las Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando a alrededor de 300 bebés apropiados durante la dictadura “sin ayuda del Estado”. La presidenta del organismo remarcó que la fecha funciona como un recordatorio de “algo que no tiene que volver a pasar”.

En declaraciones radiales difundidas, Carlotto sostuvo que “las abuelas siguen trabajando como siempre” pese a las dificultades actuales. La dirigente señaló que la búsqueda continúa con el acompañamiento de personas que colaboran con la organización para sostener esa tarea.

Cómo sigue la búsqueda de los nietos apropiados en la última dictadura

Carlotto recordó que quedan unos 300 casos de bebés desaparecidos por resolver y lamentó que esa tarea se realice hoy “sin ayuda del Estado”. De todos modos, destacó: “Igual hay gente muy buena que nos ayuda a seguir adelante”.

Buscarita Navarro de Roa, vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo.

La titular de Abuelas también dijo que en la organización ya quedan pocas fundadoras. “Abuelas quedamos dos, la vicepresidenta y yo”, señaló, en referencia a Buscarita Navarro de Roa, y explicó que hoy el espacio también está integrado por “todos nietos encontrados y hermanos”.

Estela de Carlotto habló de la actualidad económica y pidió solidaridad

Durante la entrevista, Carlotto vinculó la conmemoración del 24 de marzo con la situación social que atraviesa el país. Dijo que la Argentina es “un país en el que faltan cosas como el trabajo y a muchos el plato de comida diario”.

También afirmó: “En este país podemos vivir bien todos los argentinos, no puede ser que haya niños que no comen”. En ese escenario, planteó que “esto depende de las autoridades del Gobierno” y pidió que la sociedad sea “solidaria” con quienes menos tienen.

Carlotto será una de las oradoras del acto central previsto en Plaza de Mayo. La referente de las Abuelas definió al golpe de Estado de 1976 como el inicio de “una dictadura” que fue “una vergüenza para el país”.

Valoró además que desde 1983 la Argentina sostiene “una democracia con el voto de la gente” y en esa línea insistió en que la memoria del 24 de marzo debe mantenerse activa mientras continúe la búsqueda de los nietos desaparecidos.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas