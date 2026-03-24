24 de marzo | El Gobierno publicó un video por los 50 años del golpe e insistió en “conocer la historia completa”

El Gobierno publicó un video por los 50 años del golpe e insistió en “conocer la historia completa”

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe militar que instauró la última dictadura en Argentina y dejó un saldo de más de 30 mil desaparecidos. En este contexto, el Gobierno nacional difundió a las 9 un video institucional por el Día de la Memoria con el que insistió, una vez más, en el concepto de «memoria completa» de Javier Milei.

La insistencia del Gobierno por el día de la Memoria

El anticipo del video se publicó durante la noche del lunes en la cuenta oficial de la Casa Rosada. Con un posteo en X el Ejecutivo informó: «Mañana (hoy) se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras».

La muestra fílmica que se subió en el canal oficial de YouTube de la Casa Rosada inicia con un primer relato de voz en off donde acusa que «en el año 2003, el Gobierno Nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos relatos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70, con una visión sesgada y revanchista».

El narrador insiste con la visión de Javier Milei que sostiene que el objetivo de estos «relatos» era el de «beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder».

«La historia debe conocerse en su totalidad», reitera el video en una narración que dura cerca de tres minutos. Luego se le da paso al relato de Miriam Fernández, hija de desaparecidos, que el Gobierno asegura «fue revictimizada por el Estado Nacional y obligada a someterse a un estudio de ADN para determinar su identidad»; y Arturo C. Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, militar del Ejército Argentino.

El material generó una fuerte repercusión, al igual que el año pasado, por tratarse de una fecha particularmente sensible para la sociedad argentina. El enfoque planteado en el mensaje posee un contenido que podría reabrir el debate público y político.