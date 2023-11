Estela de Carlotto pedirá reunirse con Milei para garantizar la búsqueda de los nietos: «Corresponde»

Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, realizó un reclamo directo hacia el futuro presidente. Además, anunció que solicitará una audiencia con el libertario para que se garantice «la búsqueda» de los nietos.

«Tengo una sensación de fracaso tras la elección pero ya está, el voto fue popular y hay que respetarlo, yo personalmente sigo en Abuelas y debemos seguir buscando los nietos, vamos a pedir una audiencia con el presidente electo para que sepa qué estamos haciendo y nos ayude«, señaló Carlotto.

Luego de haber cuestionado a Milei antes de la definición por sus dichos sobre los derechos humanos y el número de desaparecidos, la presidenta de Abuelas subrayó: «La lucha que hemos hecho hasta ahora nos ha fortalecido, nos esperamos encontrar con esa línea que fue marcando en la campaña, vamos a ver si lo cambia o no, la vicepresidenta tiene mucha maldad, ahora tiene dicho rol, deberá guardarse esa pensamiento y velar por el pueblo».

«Todos somos argentinos y tenemos derechos, pedimos que nos respeten la búsqueda de nuestros nietos, el mundo nos va a defender, la OEA, la gente de Washington, otros países europeos que nos recibieron con honores, eso no lo puede cambiar un presidente», afirmó Carlotto.

En declaraciones radiales, indicó que «la gente que está cansada de los políticos de siempre, es la que no come, no tiene trabajo, vive en casa de cartón, al lado de un arroyo«.

Por otro lado, recordó que el único mandatario que no las recibió fue Mauricio Macri. Y señaló: «Milei como presidente le corresponde recibir a todo el mundo».

Cuál es la visión de Estela de Carlotto sobre el futuro de Argentina con Milei

Hacia adelante, la presidenta de Abuelas consideró que el rumbo del país dependerá de con quién se rodee Milei y dio por hecho de que, si la gente no está conforme con las medidas, se manifestará. “Lo que han anunciado no es nada grato, las palabras que ha tenido este hombre no han sido nunca felices para nosotros. Si hubiera sido una buena persona… no es una persona que responda con seguridad y permanencia las cosas que dice. Dice una cosa y hace otra, ya sabemos cómo es”, consideró de Carlotto sobre Milei.

Sin embargo remarcó: “Esta es la obligación nuestra: estar permanente observando y viendo si conviene o no al país, y manifestarnos. Si cuando hay una manifestación callejera dicen que los van a reprimir con armas, ahí vamos a ver qué pasa”.

Siempre en esa postura, la titular de Abuelas insistió con aceptar lo que la gente votó y dijo que en ella “el optimismo siempre está presente”, pero advirtió: “Ellos saben, ya nos conocen. Que no nos ofendan, que no nos perturben, porque nosotros tenemos una larguísima historia de lucha, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Y el mundo entero está mirando a la Argentina. Que no crean que estamos en una isla y que el isleño puede hacer lo que quiere, estamos en un mundo”.

Con información de Noticias Argentinas y La Nación