Esto en en off: La política en los pasillos

Neuquén

Dos ausencias ruidosas

El gobernador Rolando Figueroa y la rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, evitaron encontrarse en Chos Malal, ambos pusieron excusas en los 138 años de la localidad. Gentile espera disculpas por los golpes que recibieron dos empleados de la UNCo en el desalojo de la Casa de Gobierno. Rolo está disgustado y, entonces, no habla

El otro Mariano muestra su orgullo

“El Juez Daniel Rafecas (Federal de Ba As) dio una clase sobre delitos de peligro, dentro de esta temática en el narcotráfico. Trajo algunos tratados de su autoría sobre Derecho Penal y los alumnos más chupamedias nos llevamos uno autografiado”. El exdiputado Mariano Mansilla tiene a quien admirar.

El primero de la familia

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, reveló que “el día más feliz de mi vida fue el 14 de diciembre”. Ese día, dijo, se recibió su hijo y fue el primero de la familia que tiene un título de grado. “Soy una mamá orgullosa”, dijo. Lo usó de ejemplo al hablar en jornadas de capacitación en el Colegio de Abogados.

Julieta Corroza en el colegio de abogados contó porqué está orgullosa

El Darío se independizó

Darío Peralta, diputado provincial de Unión por la Patria, se convenció que tiene las redes sociales en la palma de su mano. Se independizó del otro Darío y se animó a organizar el sorteo de un asado (no se sabe si es crudo o cocido) para festejar el cumplimés de la flexibilización de la barrera sanitaria. La medida bajó el precio del corte. ¿Quién ganará?

El intendente habla con su pueblo

Agenda abierta. Una gestión que escucha y responde. Ese es el nombre con el que el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, inició contacto directo con sus vecinos a través del instagram. La municipalidad, en forma previa, se encarga de promocionar el hecho y solicita a quienes quieren dejar su pregunta (escrita) así el jefe comunal, un outsider de la política que llegó bajo el sello de Comunidad, pueda dar una respuesta.

El intendente Javier Murer inauguró un canal para responder preguntas de los vecinos de Villa La Angostura

Como no es un político tradicional, responde en forma concreta y da nombres de quienes tienen la responsabilidad de tal o cual iniciativa. En uno de los primeros envíos, por ejemplo, se le cuestionó que apostaba mucho al teatro y no a actividades camperas. Prometió buscar un lugar donde desarrollarlas. ¡La próxima pregunta!

Rolo influencer gastronómico

“Cuando de repente vas a hacer un evento, y te encontras al gobernador que lujo para nosotros . Gracias por seguir confiando en nosotros”. El organizador de pizzas party de Plottier tuvo una vidriera nada despreciable en un evento al que asistió Rolando Figueroa. Dicen que probó una sola porción.

El pizzero que hace eventos se hizo famoso por Rolo, ahora tiene un rolopizza

Río Negro

El préstamo para la imagen libertaria

El acuerdo de la alianza de LLA se aceleró y la firma se cumplió en el despacho de la diputada Villaverde. Para la foto, la anfitriona advirtió que Damián Torres estaba sin saco y entendió que el suceso lo requería. El retrato se demoró pero el viedmense posó con una formal vestimenta, cedida por un colaborador del Congreso.

La denuncia marcada aún por el misterio

La denuncia de la titular de la Senaf, Silvana Cullumilla por irregularidades en el pago de guardias siendo un misterio. No existió información oficial y además la Justicia no logra aún desentrañar el mecanismo (si existe) de otorgamiento. La sorpresa llegó incluso al ministro Muena, que se enteró cumplida la denuncia.

Nuevo capítulo de la exclusión del Soyem

La exclusión de Soyem del Consejo Asesor del Ipross tuvo otro capítulo. El STJ resolvió que el juzgado Contencioso Administrativo debe ocuparse del recurso donde el gremio municipal pidió su reincorporación. Por ahora, la actuación judicial estuvo en quién corresponde, pues ese juzgado y la Cámara Laboral se declararon incompetentes en el tema.

Wisky está y con fecha de ingreso rectificada

Sergio Wisky ya es secretario de Coordinación Operativa de Salud, con un rol de viceministro, pero llegó con algunas dificultades administrativas. Hubo un decreto inicial que fechaba su ingreso en julio, algo que el ministro Demetrio Thalasselis tuvo que rectificar con una nueva firma. El ingreso oficial es desde el 1 de agosto.

Faltazo de Domingo, el posteo de Pesatti y las críticas de Marks

Agustín Domingo (JSRN) estuvo ausente de la sesión de Diputados. Prefirió estar en Cipolletti, en el lanzamiento de la alianza oficialista. En cambio, no estuvo Pedro Pesatti, que mantiene un bajo perfil después que fue desplazado de la lista al Senado. Sostiene su presencia en las redes con publicaciones críticas al gobierno de Milei. El jueves ponderó la emergencia dispuesta por Diputados para el hospital Garrahan, impulsado por la oposición. Otro mensaje más en la interna frente a la ausencia de Domingo no asistió.

Directa fue la legisladora peronista Ana Marks que atacó en X: “Dicen que son la voz en el congreso. Pero ni siquiera van a votar”.

Arabela indignada pero con la imagen incorrecta en X

La exgobernadora Arabela Carreras está muy activa en las redes y no dudó en apoyar a la comunidad de personas con discapacidad por el veto del presidente Javier Milei. “La discapacidad no espera, la empatía tampoco”, encabezó su posteo junto a una foto de represión…pero al parecer las fuerzas eran de otro país. El error la obligó a borrar el tuit.

