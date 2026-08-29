Esto es En Off: presencias y ausencias frente al llamado de Weretilneck

RÍO NEGRO

El peronismo, en su expresión parlamentaria, ignoró el llamado del gobernador Alberto Weretilnek a Cipolletti cuando presentó su estrategia y plan de recuperación de las rutas 22 y 151. Los jefes comunales peronistas sí estuvieron y apoyaron el traspaso, aun con reservas. De la Legislatura concurrieron los legisladores oficialistas y, también, aliados y , desde la oposición, en la segunda fila, se ubicaron Patricia Mc Kidd, Claudio Doctorovich y Gabriela Picotti, alineados al diputado Aníbal Tortoriello. Parados, en un lateral, se colocaron el presidente del bloque del PRO, Juan Martín, y el riocoloradense Juan Murillo.

La renovación en el Colegio de la Abogacía

El lunes, en Viedma, el Consejo de la Magistratura elegirá un camarista laboral (ocupará vacante del destituido Gustavo Guerra Lavayen), un juez de garantía, un defensor oficial y, además, cubrirá la secretaría electoral por renuncia de Verónica Belloso.

La representación de los abogados corresponde al Colegio de la Abogacía, que el jueves cumplió con su recambio de autoridades. Valentina Baigorria Funes (foto) asumió la presidencia, en reemplazo de Gastón Suracce, que pasó a la vicepresidencia. Los titulares son Juan Santos, Maximiliano Mullaly, Verónica Arizcuren, Héctor Kucich, Catalina Joelson, Mariana Melgarejo, Federico Buckland y María Huerga.

Fumata blanca en Calcatreu, sin foto

La decisión de Río Negro de suspender la operatoria en la mina Calcatreu por incumplimientos derivó en prolongadas negociaciones que cerraron el miércoles con “fumata blanca”, pero a pesar de la confirmación de todas las partes, la foto quedó limitada al intendente Mellado y la secretaria Avilez, no salió el CEO de Patagonia Gold que estuvo, pero dicen que se retiró apurado de la reunión.

Charla y risas entre el gobernador, María Emilia y Carlos Soria

Durante la presentación de los convenios de traspaso de las rutas 22 y 151 y el Tren del Valle en el Complejo Cultural Cipolletti, uno de los momentos que llamó la atención fue el intercambio entre el gobernador Alberto Weretilneck y los hermanos María Emilia Soria, intendenta de Roca, y Carlos Soria. La charla tuvo momentos de risas, algunas miradas más serias y una gran atención entre los mandatarios. También participó de un momento de charla y risas la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto.

Una audiencia recortada

El secretario del Juzgado Electoral comenzó con la lectura de toda la documentación hasta que Damián Torres, apoderado de LLA le pidió al juez Carlos Da Silva abreviar porque todos ya conocían los detalles. Una propuesta que fue aceptada y acortó bastante la audiencia para el reconocimiento de las alianzas que participarán en la elección de Bariloche.

NEUQUÉN

No los voy a defraudar

Leandro López se disfrazó del expresidente Menem y lo mostró en sus redes sociales. Al parecer, fue en el contexto de una fiesta durante el fin de semana que pasó. “Carlos Saúl. Lo mejor de los 90”, escribió el presidente de la Agencia de Inversiones de Neuquén. En la imagen se lo ve con patillas, un puro, la bandera cruzándole el pecho y los dedos en V. El peronista menos pensado.

La figurita de la diputada

Un sticker pegado en la computadora de la diputada provincial Lorena Parrilli quedó registrado en la última sesión de la Legislatura. La figura parecía homenajear a El Eternauta, la clásica historieta argentina que el año pasado se convirtió en una serie de streaming. No faltaron quienes, al recordar su militancia justicialista, indicaron que en realidad se trataba de un “Nestornauta”.

El invitado más importante

El Neuquén Day tenía entre sus invitados al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Cuando le preguntaron a Rolando Figueroa por qué se había ausentado el ministro coordinador, este respondió que había tenido problemas de agenda y destacó que, más allá de esto, estaba presente el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. “Es el más importante, maneja la plata”, ironizó.

Pulseada neuquina en el Senado

“Asumo este gran desafío con la responsabilidad de representar a Neuquén”. La frase corresponde al senador de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, quien fue designado secretario de la comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta. La pelea por el puesto había ganado difusión porque la otra gran candidata para ocuparlo era la legisladora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, cuyo equipo confiaba en un gesto del oficialismo libertario por la relación de diálogo que existe con la Casa Rosada.

El espacio resulta relevante no tanto por el aspecto institucional, sino más bien por el rol que hoy ocupa Vaca Muerta en la discusión nacional y el impacto político que tiene sobre la provincia cada uno de los proyectos de ley que allí se discuten.

Novoa se quiere probar el traje de intendente

El jefe del bloque oficialista, Ernesto Novoa, no disimula sus ganas de ser el próximo intendente de Centenario. En Instagram comparte fotos en casas de vecinos con el propósito, dice, de “escuchar, compartir ideas y seguir construyendo juntos”. El único problema es que el actual jefe comunal, Esteban Cimolai, es de su mismo espacio político y tiene chances de repetir. ¿Se animarán a competir?.