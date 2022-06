Esto es en off: Alberto cerca de los empresarios, pero no tanto

Por Rodis Recalt

Este martes 7 de junio se realizará en el hotel Sheraton Retiro, en Buenos Aires, una jornada empresarial de AEA (Asociación de Empresarios Argentinos), de la que participarán Alfredo Coto (Coto), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarin/Telecom), Luis Pagani (Arcor), Martín Migoya (Globant), Federico Braun (La Anonima), y Carlos Miguens (Grupo Miguens), entre otros importantes empresarios del país.

Cuando comenzó la difusión del evento se había informado que el presidente estaba invitado, pero no confirmado. Se suponía que estaría presente porque el mes pasado había cenado en Olivos con Paolo Rocca, éste le fue recíproco y fue a la presentación del programa de beneficios para obtener divisas para la industria de hidrocarburos, un plan que alienta la inversión en Vaca Muerta. En esos mismos días también había estado en Olivos con Luis Pagani, el CEO de Arcor. Es decir que había buen diálogo con los empresarios que integran AEA.

La novedad es que en las últimas horas se confirmó que el presidente no estará en el evento, pero sí enviará un mensaje grabado que se emitirá al principio del evento junto con la presentación del presidente de AEA, Jaime Campos. Se esperaba ver el cruce con Héctor Magnetto, pero al final, parece que no sucederá.

La relevancia de este cruce es porque Magnetto es uno de los principales enemigos de Cristina Kirchner. La última vez que el presidente compartió un evento con Magnetto fue durante la campaña presidencial del 2019, en “Democracia y Desarrollo” que organiza el Grupo Clarín. Aquel día, Fernández fue uno de los principales disertantes. Otros tiempos.

“El Chino” y la secretaria K

El empresario de origen taiwanés –más conocido como “El Chino de Olivos”– que estaba en pareja con una amiga de la primera dama Fabiola Yañez y que además participó de algunas celebraciones que se hicieron en la Quinta Presidencial durante la pandemia, tiene más vínculos con el poder de los hasta ahora conocidos.

Este empresario llamado Robert Chien es un proveedor de tecnología de seguridad a diferentes organismos del Estado y en diferentes provincias.

Entre sus amistades también estaba el hermano de “Luchy” Alonso, la secretaria Administrativa del Senado y una de las personas de confianza de Cristina Kirchner. El hermano de “Luchy” se llama Rodolfo, pero todos lo conocen como “Rodo” y también está en el negocio de la seguridad, al igual que “El Chino”. Vende cámaras y equipos de vigilancia.

Entre Robert Chien y “Rodo” Alonso está todo mal. En el Juzgado Civil 110 tramita una demanda que le hizo “El Chino” al hermano de la secretaria de CFK por un préstamo que no devolvió. La deuda superaría los 50 mil dólares actualizada con los intereses.

Al principio del litigio, que comenzó en 2019, Alonso se negaba a pagar, pero tuvo que ceder, el 12 de abril depositó poco más de 6 millones y medio de pesos, pero el caso no se cerró.

El problema es que el chino no quiere pesos, porque él prestó dólares. Ya lo dijo el expresidente Eduardo Duhalde: “El que depositó dólares, recibirá dólares”. La causa sigue.

La reforma y una pregunta: ¿dónde está Soria?

Llamó la atención que en la presentación del proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros, el presidente Fernández fuera secundado por Vilma Ibarra y Juan Mena, viceministro de Justicia. ¿Yel ministro Martín Soria? En la web del gobierno está la respuesta, con datos y fotos del viaje del roquense a Paris y Bruselas, para la Reunión Conjunta de Altas Autoridades de Justicia y Seguridad la Unión Europea y Latinoamérica.

Nuñez, de profesor a ministro de Educación

Pablo Nuñez no asumió al frente de Educación pero ya no es secretario de Gobierno de Cipolletti Pero, además de ese cargo municipal, el futuro ministro dejó el dictado de clases en la Escuela Técnica. Una función que le permite advertir a sus interlocutores que conoce bien la situación de la escuela rionegrina. Antes, durante casi ocho años y hasta el 2019, ocupó cargos en la cartera educativa.

“¡Decilo, Carlitos, decilo!”

Los más grandes recordarán “El Equipo de Primera”, donde “Bambino” Veira patentó la frase “Decilo, Enzo, decilo”. Con el ministro Banacloy pasa algo parecido. Todos saben que trabaja para ser candidato a intendente de Roca. Y ante los medios despliega ideas para la ciudad, pero en el momento clave, se frena y habla de trabajar “desde el lugar que me toque”. ¿Qué espera? Dicen que espera el camino de JSRN oficialmente allanado.

La UCR rionegrina y sus conducciones orgánicas

Hoy, en Cervantes, se reunirá la UCR, alineada a la Convención, presidida por Marcelo Cascón. Motivo: armado de Mesa Política y seguir apartando del mando a la presidenta Ángeles Dalceggio. Esta fractura orgánica parte de dos estrategias: la alineación plena con el PRO o la revisión -propuesta por la Convención- de esa alianza y la evaluación de otras, como con JSRN.

La foto de la foto

La comisión de Energía de Diputados tiene al equipo completo de representantes de Neuquén. Rolando Figueroa hizo la selfie que registró el momento de paz y concordia. El encuadre que eligió no permitió que salieran los dedos en V de Tanya Bertoldi. Intuimos que no fue una a propósito, ya que el MPN, que hoy cumple 61 años de vida, fue un partido filoperonista que nació durante la proscripción. Ojo con olvidarse de las raíces, Rolo.

El horario Omar ya marcó la lógica

El intendente Mariano Gaido reconoce que duerme poco porque empieza sus tareas muy pero muy temprano. Se lo ve compartiendo una limpieza nocturna de la avenida Alfonsín, Mosconi y hace que sus colaboradores cumplan los horarios a rajatabla. Claro que cuando lo visita el gobernador Omar Gutiérrez, todos saben y lo asumen que se tarda hasta una hora y media. El gabinete en el barrio, sin Omar, empieza a las 7 o clock.

Osvaldo pone la cara hasta por una válvula

Elministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, debe hacerse cargo de los problemas que surgen en los edificios escolares como si fuera una mala herencia. Se hace una ampliación sin prever los servicios, las cañerías al aire libre que se congelan, la baja presión de gas, etc. Disgustado con “versiones antojadizas” de padres autoconvocados y un sector gremial. En el caso de la EPET 10, se hizo cargo de una válvula importada que no llega.

Una concesión que cumplió los 15

El concejal Atilio Sguazzini (MPN) reveló que trabajan con técnicos del Ente Provicnial de Agua y Saneamiento para hacer un nuevo marco regulatorio porque el que se había presentado es del año 2007. Hace 15 años había determinadas situaciones que hoy no se observan y hubo emergentes que no estaban previstas. Dijo que el intendente Mariano Gaido no se enojó con el EPAS por los desbordes en el Bajo y sólo pidió que lo solucionen.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo