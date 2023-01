Como quien no quiere la cosa apareció el presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista Darío Martínez. Después de su renuncia el 4 de agosto a la secretaría de Energía mantuvo un extremo bajo perfil que no había cultivado, por ejemplo, cuando fue concejal de la ciudad de Neuquén. Fue en las redes del diputado nacional Guillermo Carnaghi quien asistió a una reunión con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para un subsidio a una obra de gas para una comunidad de San Martín de los Andes. Sentadito al lado de Royón apareció Darío. En Neuquén aún se lo busca para que defina qué va a hacer el PJ kirchnerista light para el 16 de abril.

Quiso escribirle un insulto pero le erró en la ortografía

El dirigente zapalino Nicolás Ayala se indignó porque le pintaron los carteles que, como se sabe, tienen un elevado precio porque se imprimen sólo para ocasiones especiales. Es uno de los primeros que se sumó a Avanzar de Lucas Castelli y aprovechó para lucir su figura en una gigantografía hasta que alguien que lo quería le escribió “pallazo” con pintura blanca. Costo entender que era un error por la nariz roja.

Menos mal que es del palo

La presidencia de la Nación publicó una disposición mediante la que hace donaciones a municipios. Al de Barrancas, el frentetodista Rubén Figueroa le tocó un Peugeot 206 del año 2004 con patente de Brasil y 317 teclados, parlantes, televisores y auriculares que son usados. Figueroa es uno de los tres intendentes del FdT. Habrá que ver para qué le sirve un auto de 18 años en zona con poco asfalto.

El disputado que va para diputado

El presidente de la cooperativa 127 Hectáreas Jorge Salas se convirtió en un quinceañero de la externa del MPN. Los azules lo visitaron donde construye las viviendas y se sacaron fotos pero con caras incómodas según cuentan los participantes. A los pocos días apareció Rolando Figueroa y le ofreció ser candidato a diputado provincial. El acto fue al aire libre, llovió y tuvieron que guarecerse en una casa. Fue una señal, dice.

Querido rey

El gobernador Gutiérrez está de gira por España. El viaje tiene entre otros propósitos promocionar a Neuquén como destino turístico. Lo acompaña su pareja, Marisa Cuesta, que compartió en Instagram un posteo en el que se la ve de espaldas conversando con el rey Felipe VI. Fue muy festejado por sus seguidores, que le dejaron comentarios del tipo “vos, reina, no mereces menos”. Marisa, you are the dancing queen.

El otro Mariano también es guitarrero

El diputado de UNEMariano Mansilla anda de campaña con Traful Berbel y dijo que “siempre hay tiempo para un rato de guitarreada. Estas imágenes son volviendo de Andacollo el finde pasado”. Se midió en lo acordes y, claro, el músico es músico y el político es político. Se tendría que medir con su tocayo, el intendente de Neuquén Mariano Gaido, en un duelo en un preconfluencia para poder elegir al mejor.