Esto es en off: Las inversiones de Berni en Bariloche

Por Rodis Recalt

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que en estos días estuvo muy atareado con el caso de la cocaína adulterada en el oeste bonaerense, tiene desde hace más de un año un tema que también le ocupa parte de su tiempo. Se trata de una inversión que realizó en Bariloche y que cada tanto viaja para monitorear.

En 2019 compró un terreno de 1.450 m2 a la altura del Km 6 de la Av. Bustillo.

El lugar tiene vista al lago Nahuel Huapi y para los locales es conocido porque está pegado a la Hostería del Viejo Molino, un punto tradicional de la ciudad.

En el terreno antes había una cancha de tenis, pero está previsto que se convierta en un complejo habitacional para alquilar a turistas.

Al principio, Berni había tenido problemas con los planos porque quería construir un complejo por fuera de las medidas permitidas en la zona.

La obra había tenido un inicio frenético. Se talaron los árboles que impedían la edificación y se estaba preparando el terreno, pero la coyuntura política nacional frenó el emprendimiento. Las tareas de Berni al frente del Ministerio de Seguridad impidieron que se pueda ocupar de su inversión personal, pero ya avisó que apenas pueda retomaría las tareas. El terreno quedó tan abandonado que hubo quejas de vecinos porque los árboles talados quedaron tirados, arrumbados a un costado de la ruta.

Esta inversión de Berni en Bariloche no sería la única. Según fuentes de la Cooperativa de Electricidad Bariloche habría solicitado medidores de luz para las unidades 3, 6 y 2 de un complejo en la calle Suipacha al 3.600, en el barrio Las Victorias.

Berni tiene experiencia en inversiones inmobiliarias en la Patagonia. Tiene terrenos en El Chaltén y un complejo de cabañas en la localidad de 28 de noviembre, en Santa Cruz que según publicó el diario La Nación, entre 2008 y 2011 fueron alquiladas a la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez. Su esposa, Agustina Propato, también invirtió en el Sur. Tiene un terreno en El Calafate.

Hoy Berni es uno de los ministros de la provincia con mayor exposición. No sólo por sus explosivas declaraciones, sino también por sus llamativas apariciones públicas. Es un abierto crítico del presidente Alberto Fernández, ha tenido diferencias con Máximo Kirchner, que, según trascendió, habrían estado al límite de terminar a las trompadas y también se cruzó con el ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández.

En el verano tuvo una aparición cinematográfica en la costa atlántica cuando, mientras recorría la zona en helicóptero, decidió hacer un vuelo rasante en la playa de Villa Gesell provocando que se vuelen algunas sombrillas. La actitud del ministro indignó a los veraneantes.

El caso de la cocaína adulterada que provocó más de 20 muertes en el conurbano lo volvió a poner en la escena pública, al frente de un operativo en un búnker para detener al dealer que adulteró la droga.

Por ahora la obra en Bariloche sigue frenada, habrá que ver si la retoma durante el 2022.

Confusión rionegrina en Casa Rosada

El ministro Martín Soria se confundió en Casa Rosada al cruzarse con el subsecretario de Articulación de Río Negro, Mariano Ferrari. Lo saludó convencido de que era el periodista Rodis Recalt, aludiendo incluso a su familia en Jacobacci y a una nota de su autoría. Soria contó también la razón de su visita al presidente. Ferrari no aclaró nada y Soria se fue con un intercambio equivocado.

La central nuclear y el posicionamiento rionegrino

El gobernador Kicillof acordó otra central nuclear en Buenos Aires con fondos chinos. El legislador de JxC, Juan Martín tuiteó preguntando “qué pensarán” en el FdT los que “militaron” contra esa instalación en Río Negro. El diputado Agustín Domingo respaldó con un “me gusta”. La gobernadora Carreras está en China con Kicillof. ¿Le dirá que JSRN promovió la ley que rechazó las plantas nucleares?

¡Concéntrese en la ruta, senador!

La exigencia de estar presente en las redes sociales hace correr los límites para varios dirigentes. Un ejemplo: el senador Martín Doñate, que ayer subió una historia a Instagram hablando a la cámara mientras manejaba sobre la Ruta 22 rumbo a Chimpay, anticipando los anuncios de obras que iba a realizar luego de las gestiones de la semana en Buenos Aires.

El largo (y recargado) receso del Congreso

La reactivación venía lenta, pero la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados dinamitó las chances de tener un febrero de intenso trabajo en el Congreso de la

Nación. En oficinas rionegrinas dentro del Senado estimaron ayer que recién el 24 podría existir alguna actividad oficial. Un buen descanso pago.

Puesto (no) menor

La muerte de Hugo Acuña abrió una vacante en el Tribunal de Cuentas de Neuquén (TC). Durante 2021 ese lugar lo ocupó como subrogante el vocal del TSJ, Germán Busamia, quien mantendrá el sillón hasta 2023. El TC tiene jurisdicción en toda la provincia y poder, dice la Constitución, “para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hecha por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia”.

Una ausencia o un olvido que se hizo notar en el Concejo

El jueves se inauguró la ampliación de la sala de comisiones “Dr. Enrique Prezzoli” del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Para la ocasión se lo invitó al intendente Mariano Gaido y las autoridades legislativas. Por apuro o por olvido no invitaron a participar de la ocasión al hijo de Enrique, Juan Pablo, quien fue concejal y ministro de Gobierno y tuvo un activa defensa de la enmienda de Gaido que suspendió una elección en democracia.

El diputado que da la vuelta a Neuquén en bicicleta

El diputado del partido Siempre, Andrés Peressini, desarrolla un desafío que es recorrer todo el contorno de la provincia en bicicleta. Comenzó la semana pasada, partió desde Plottier hacia el sur y hasta lo que había informado en sus redes sociales, había dado la vuelta por Villa La Angostura y se encontraba en Pilo Lil. NQN en bici se llama la aventura que este kayaquista, profesor y exintendente desarrolla para desestructurar la política.

El monopatín roto y el enojo de un concejal del MPN

Al expresidente de CALF, Carlos Ciapponi, le duró poco la aventura de movilizarse en monopatín. Se le rompieron las dos ruedas . Lo hizo conocer en Twitter y el concejal del MPN Claudio Dominguez lo cruzó mal y lo acusó de haber endeudado a CALF al no pagarle a Cammesa en 3.000 millones. Pero al dirigente de la cooperativa no se le rompieron las ruedas por los baches y el concejal quiso, igual, disciplinarlo para que no critique a Mariano Gaido.

Producción: Hugo Alonso, Mario Rojas y Adrián Pecollo