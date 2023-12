Esto es en off: Carlos y Ramón saben que no hay prenda que no se parezca al dueño

El secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo, tiene a su mascota Ramón que, dicen las malas lenguas, que lo adoptó de un vecino que lo abandonó y nunca reclamó la tenencia. El can se adaptó con facilidad a la vida del dirigente gremial quien le prodiga un tratamiento envidiable. Para navidad, la mascota hasta le obedeció cómo posar frente a la cámara en una foto cuasi publicitaria para pedir que no se utilice pirotecnia, cuyo sonido produce malestar en los perros. La foto fue contemporánea con la que subió el gobernador Rolando Figueroa aunque los canes del mandatario no son tan fotogénicos como Ramón, que, además, puso en alerta sus orejas. Grande Quintri…

¿Qué le regaló Javier a Esteban en Navidad?

No hay peor astilla que la del mismo palo dice el dicho y en Centenario se cumplió a rajatabla. Javier Bertoldi le dejó campo minado a Esteban Cimolai. Qué pasó. Esteban había sido una creción de Bertoldi quien lo llevó a la intendencia, pero según allegados al veterano dirigente peronista, el muchacho se tomó atribuciones y le dio la espalda. Javier retomó la intendencia y dice que recibió herencia. ¿Se habrá vengado ahora?

Esteban Cimolai recibió la municipalidad sin un peso.

Internas en la familia Pereyra

El gobernador Rolando Figueroa se metió en la interna de la familia de Guillermo Pereya y reveló que su esposa Norma fue la única de la familia que había apostado por él en las elecciones del 16 de abril. Lo dijo en el acto donde se colocó la piedra fundamental del centro de capacitación de los petroleros frente al aeropuerto. Hubo sonrisas nerviosas de Guillermo y de Martín quienes habían apostado por el MPN. Mmm…

Luis, en qué te han convertido

El sucesor de Gloria Ruiz en la intendencia de Plottier, Luis Bertolini, comenzó a cultivar un perfil más ameno con la gente a partir de que fue ungido por la actual vicegobernadora para ese cargo. Resulta que Gloria no tiene límites, se fue a bailar chamamé a una feria en la localidad y, obviamente, el jefe comunal no pudo quedarse sin llevarle la corriente. Propuso un certamen de chamamé para otros intendentes. ¡Buena Luis!

Al final, Leandro fue un visionario

El exdiputado nacional del Pro Leandro López, reveló que varios Colegios de Abogados lo declararon “persona no grata” por querer eliminar los juicios sucesorios. Ahora se alegró de que el presidente Javier Milei avance en esa reforma. El legislador impulsaba sacar a los abogados de este tipo de controversias en mayo de 2019 y para recordar publicó un recorte periodístico. Al final, la creación de Pechi Quiroga se adelantó cinco años…

La senadora se puso picante

.La senadora del Frente de Todos, Silvia Sapag, no pierde oportunidad de cuestionar, con inventiva por cierto, al gobierno de Javier Milei. El tuit más curioso es el que comparó la película de Netflix con el ministro de Economía Luis Toto Caputo. “En Argentina sabemos, lo tenemos a Toto Caputo”, escribió ante un aviso de N: “¿Querés saber cómo robar 44 millones de euros en una sola tarde? #BERLÍNnetflix llega”.

Río Negro

Una movilización incompleta y con blancos múltiples

Con el acto sindical realizado el miércoles en Bariloche para repudiar el DNU de Milei salieron a flamear banderas de sindicatos de infrecuente presencia callejera. La CGT Andina consiguió movilizar a una decena de gremios privados con peso propio como La Bancaria, Comercio, Sanidad, Aeronáuticos y Peones de Taxi. Pero hubo también visibles ausencias. La Uthgra tiene poder de movilización, pero le sacó el cuerpo a la convocatoria. Lo mismo pasó con la Uocra, Utedyc y Luz y Fuerza. Luis Cionfrini, el titular de la CGT, lamentó la división y dijo que los faltazos se explican porque “hay dirigentes que no coinciden” con la línea que él encabeza, aunque “sus trabajadores también sufren el ajuste”. Señaló otro motivo: algunos tienen alianzas con el gobierno provincial y no quisieron participar en un acto crítico con blancos múltiples, en el que Weretilneck no iba a quedar a salvo.

Aporte para la Regata y la lista de reclamos

Entre la austeridad que se pregona, el gobierno de la Provincia lanzó otra edición de la Regata del río Negro, con su tradicional aporte estatal. El vice Pedro Pesatti encabezó ese acto y destacó el esfuerzo del Estado. Según trascendió, la asistencia prometida sería de 10 millones de pesos. Ya se rearmó la fila de entidades que anualmente piden ayudas para sus participaciones y que, en principio, se habían resignado después de los rechazos de la administración rionegrina.

Tortoriello y su pase a la Libertad Avanza

En la Legislatura siguen las fusiones o desintegraciones. El diputado Aníbal Tortoriello ya resolvió el destino de sus tres legisladores de Cambía Río Negro -Patricia Mc Kidd, Roberta Scavo y Santiago Ibarrolaza- que se declararon fuera del bloque del PRO, pero no autorizaron el suyo. El cipoleño amaga con sumarse a la Libertad Avanza y, en esa línea, se resolvió que sus parlamentarios se irán a la bancada de Primero Río Negro, del libertario Ariel Rivero. Pero, antes de formalizar esa decisión, Scavo ya decidió otro camino: se sumará al bloque del ARI.

Cuneo dice que encontró de todo… menos a Soria

No anduvo con vueltas Mariano Cuneo Libarona cuando le preguntaron esta semana por la herencia recibida de Martín Soria en el Ministerio de Justicia. Dijo que encontró superpoblación de empleados, de asesores y exceso de alquileres. Pero lo que más ruido hizo fue cuando explicó por qué no hubo foto de transición. “Lo llamamos varias veces, no tuvimos respuesta. Parece que no era habitual su concurrencia”, contó.

Un exministro provincial en “modo avión”

El exministro Pablo Nuñez, dejó el gobierno provincial dos semanas atrás y se especula que pueda regresar a una escuela donde fue directivo antes de sumarse a la función pública. El cipoleño no dejó dudas de su nuevo estado de situación cuando el lunes 11 de diciembre, al día siguiente del cambio de gestión, su perfil de Whatsapp -con una foto de su juventud- indicaba “en modo avión” acompañada por la imagen de una aeronave en ascenso.

La funcionaria más visible del 2020 tiene nuevo rol

Fue la funcionaria provincial con más visibilidad en el 2020. Su nivel de conocimiento la llevó incluso a una candidatura para ser diputada nacional. Y de ahí pasó al plan de hidrógeno verde. Pero ahora llegaron otros tiempos, con perfil más bajo. Así surge del Decreto 135, del 10 de diciembre, en el que se designó a Mercedes Ibero en el cargo de subsecretaria de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura.

