Esto es en off: La imagen “photoshopeada” de la intendenta María Emilia Soria

Pasaron dos semanas desde la presentación de las listas y en la Junta Electoral de Roca todavía trabajaban ayer para oficializar las candidaturas para las elecciones municipales del 12 de marzo.

Hubo problemas de todo tipo. Desde boletas más largas o más anchas que lo permitido, hasta la inclusión de símbolos o imágenes que generaron impugnaciones.

Uno de las casos más llamativos fue protagonizado por el oficialismo local, que había presentado una boleta con la foto de la intendenta, María Emilia Soria, en su despacho. Desde la oposición advirtieron que detrás de la mandataria aparecían la Bandera Argentina y el logo oficial del municipio, con la flecha y la frase “en acción”, algo que no está permitido por las normas vigentes. Desde Pasión por Roca tuvieron que apelar al Photoshop y en pocas horas apareció el nuevo modelo, con fondo totalmente gris.

Un gabinete renovado al 100%

“Se van todos”, dijo entre risas el senador, Alberto Weretilneck, cuando le preguntaron esta semana en Roca qué sería del gabinete provincial actual si JSRN ganaba las elecciones provinciales. Y como en la cena partidaria había varios ministros, los periodistas que hablaban con él preguntaron si esa decisión ya era conocida o había que avisarles.

“Ya saben todos”, respondió, aumentando el nivel de sus risas.

Algunos funcionarios que estaban cerca escucharon y rieron también, pero con más nerviosismo que diversión. ¿Hasta dónde llegará la tijera albertista?

Weretilneck ¿bromeó? con la salida de todos los ministros.

Debut accidentado y candidata fisurada

Entusiasmada por su debut electoral, la la dirigente cipoleña viajó a Viedma para presentar las listas de Aníbal Tortoriello, incluyendo la suya a legisladora por el circuito del Alto Valle Oeste.

Pero, no salió todo como se esperaba. Antes de ir al Juzgado, en el estudio del apoderado Nicolás Yansen, Patricia Mc Kidd se cayó y, como consecuencia, se fisuró el hombro derecho.

Una directa disputa de “voto a voto” en el terreno

No es novedad de que la candidatura de Weretilneck estará en la boleta de JSRN y en otras dos fuerzas (Nos Une Río Negro y la UCR). Eso exigirá convencimiento y trabajo mayor de la dirigencia provincial, regional y municipal. Pero, la disputa más territorial será en los comisiones. En dos parajes (Cerro Policía y Peñas Blancas) estarán las tres listas iguales arriba y disputas abajo, y la compulsará será entre JSRN y Nos Une en otros cinco.

Gennuso llegó tarde y avisó: “Estoy acá”

La gobernadora armó un círculo de funcionarios en el aeropuerto de Bariloche para presentar al ministro de Transporte, Diego Giuliani, y como el intendente Gennuso no estaba desde un comienzo, no advirtió su incorporación tardía a la ronda y presentó a otra funcionaria del municipio en su “representación”. Rápido de reflejos, Gennuso dio un paso al frente, a pocos metros de Carreras, asomó la cabeza y saludó agitando la mano: “Estoy acá”.

Intento tardío para decir “aquí no ha pasado nada”

La confirmación de las listas obligó a disimular críticas. El compañero de fórmula de Sabina Costa en Allen, Guillermo Pennesi, borró de sus redes comentarios en los que cuestionaba severamente al gobierno provincial, con foco especial en las acciones (o inacciones) relacionadas con la fruticultura. Igual, fue tarde. Cerca de Alberto Weretilneck confirmaron que el senador recibió una prolija síntesis de esos posteos.

Neuquén

Mariano y Omar se cortaron solos y no invitaron a Marcos

Por los videos que se subieron a las redes sociales, el gobernador Omar Gutiérrez y el intendente de licencia Mariano Gaido se divirtieron a lo grande en las canchas de fútbol fusión en la ciudad Deportiva. Se trata de las primeras 3 canchas de la Patagonia, destacó el gobierno. Omar lució una remera que tenía en la espalda la inicial de nombre y su apellido. Mariano, se sport y relajado. Las canchas son un cubículo de vidrio con una red en el medio. Fue extraño verlos sin la presencia del candidato a gobernador Marcos Koopmann. Unos dicen que no es muy bueno jugando al fútbol y que, si lo llevaban, iban a pasar vergüenza. El entorno de Marcos dice que no se enteró…

Fusión de Omar con Mariano.

Ojo con las chetas del ministerio

La candidata a gobernadora de Neuquén, Patricia Jure, como siempre habla sin rodeos. Propuso un consejo de la mujer autónomo para que se saquen a las “chetas del ministerio”. Matías Césari le pidió que defina el concepto y dijo que tienen las uñas esculpidas que “valen más que un subsidio”. Amplió al decir que si denuncian a un violento no obtienen protección del organismo. Teléfono para Ferraresso.

Javier le enseñó cómo cortar la manzana

“Después de unos intentos pude cortar la manzana de tallo”, publicó con cierto tono de sorpresa el joven de 29 años que es subsecretario de Asuntos Políticos de la Casa Rosada, Nicolás Ritacco. Es el responsable de repartir los rezagos de la Aduana entre los municipios del interior y uno de los beneficiados fue el de Centenario. Javier Bertoldi lo sacó a conocer la chacra y fue el debut del cosechador.

Ritacco probó, sin lavar, una manzana recién cosechada.

Gloria marcó territorio por las dudas

“Espero que el clima eleccionario no altere el clima del Ejecutivo , que se respete el trabajo que vienen realizando los secretarios y se tenga un trato amable. No es momento de ponerse creativos, hay un plan en marcha”. La intendenta Gloria Ruiz se pidió licencia para acompañar a Rolo Figueroa y dejó a su segundo, Claudio Pinilla, al mando. Pinilla no es de su mismo partido y por eso le marco la cancha.

Pancho descubrió otra aurora

El candidato a diputado provincial por UNE, Francisco Baggio, festejó con emoción que en el acto de apertura de sesiones del Concejo Deliberante se entonara el himno a Neuquén completo. Recordó que cuando fue concejal se sancionó una ordenanza pero que en los actos oficiales se le hace oídos sordos. Es la parte de Trabun Mapu que habla de la fusión con el pueblo mapuche y se menciona al volcán Lanín. ¡Bien por Pancho!

Marcelo se picó como Shakira

El presidente del PRO, Marcelo Bermúdez, se quedó con la sangre en el ojo porque la Justicia allanó el camino para que Pablo Cervi pueda usar el sello Juntos por el Cambio. A tono con la música de moda de Shakira contra Piqué, le dedicó un tuit al candidato a gobernador. “Enfrentar al régimen azul, es enfrentar a todos. La Justicia responde a él, a sus familias y a sus SERVI les”. ¿No será mucho”.

Producción: Mario Rojas, Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Soledad Maradona