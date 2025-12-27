Esto es en off, la política nacional y regional en los pasillos

Neuquén

Vio luz y se dejó ver..

Osvaldo Llancafilo terminó su mandato y volvió sin estridencias al ministerio donde tenía su puesto. Sin embargo, para Navidad llamó la atención su presencia en la iglesia de Nadia Márquez. Esta aparición activó lecturas picarescas y dejó la sensación de que, ante la luz encendida, decidió pasar a saludar y dejarse ver.

Un lujo para Villa Puente Picún Leufú

Juan Luis Ousset, ministro jefe de Gabinete, dejó su marca en el aniversario de Villa Puente Picún Leufú. Se animó a cantar las estrofas del himno neuquino Trabun Mapu que suelen quedar fuera del repertorio oficial, acompañándose con su guitarra. Quieren imitar a Gaido que por ordenanza lo canta completo.

Todo por 40 minutos y once avales

La lista Verde que pretendía disputar la hegemonía de Juan Peláez y Luis Pusterla en la UCR no pudo cumplir su cometido. Como buenos radicales y estrictos con la Carta Orgánica, les faltaron 11 avales y llegaron 40 minutos más tarde del plazo. Un huinculense quedó mal visto por sus pares porque la lista no estaba completa.

Lolo no respetó el guion y quedó muy ocurrente

Leticia Esteves, ministra de Turismo y veterinaria de formación, intentó sumar su costado influencer con una grabación para desalentar la pirotecnia.

La ministra quedó muy ocurrente gracias a su perro Lolo

Su perro Lolo, poco dispuesto a respetar el guion, le saltó encima al iniciar la toma. Aun así, resultó un registro ocurrente que terminó diciendo más por espontáneo que por ensayado.

Control sindical contra la especulación

El diputado provincial del MPN y secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Fernández, encabezó una recorrida por el bajo neuquino puntualmente a las 16. Iba escoltado por una decena de colaboradores identificados con remeras azules en la zona de mayor movimiento comercial. El objetivo explícito era constatar que los comercios cerraran a la hora determinada el día 24 para que los asociados pudieran regresar a sus hogares y compartir la Nochebuena. Mientras el control sindical avanzaba calle por calle, quedó la duda sobre algún comerciante que decidió prolongar la atención para sumar ventas entre persianas que descendían con desgano.

El neuquino que estrecha vínculos con China

Julio Fuentes, neuquino de origen y de proyección internacional, se mueve con soltura en los salones donde se cruzan banderas y apretones de manos. En esta ocasión, acompañó al ministro consejero de China en Buenos Aires, Wang Xiaoxu, ejerciendo de anfitrión sindical con mirada hacia Asia. Mientras el titular de Clate estrecha vínculos a escala continental y posa para la foto diplomática, en su provincia algunos pares sindicales lo observan de reojo.

El titular de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales Julio Fuentes estrecha lazos con China

Río Negro

Llamado de atención para los abogados

La Cámara del Trabajo de Viedma formuló “un llamado de atención a profesionales del derecho” al detectar un “uso inadecuado de inteligencia artificial” en los escritos judiciales. Los camaristas detectaron casos donde se aluden a “fallos inexistentes o imposibles de verificar en los registros oficiales”.

El gremio legislativo tendrá su elección

Finalmente, el gremio legislativo votará después de que la Justicia suspendiera inicialmente el proceso por una presentación de la oposición. El nuevo llamado fijó la elección para el 10 de febrero. Se habilitó la lista oficial, que propone la reelección de Gustavo Morón, y la opositora, encabezada por Paola Suárez.

Negativa del STJ al bloque de peronistas

El STJ respondió al bloque de Vamos con Todos que no pueden proporcionar información por el crimen de Carlos Petruna. La víctima y el presunto autor estaban bajo la protección de la SENAF. La respuesta del gobierno no conformó, por lo que se pidió al STJ “avances y situación del agresor”, pero la respuesta fue que no se puede informar.

Walter Cortés se mete en el barro

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, se mete en el barro literalmente en su mensaje por las fiestas. En el video, camina en una calle de tierra y toma un puñado con las manos para hablar frente a cámara. Apuntó a “los políticos” que “ofrecen esperanza y no la cumplen”, manifestando su deseo de tener una municipalidad para todos y con menos burocracia.

Los “compañeros” se mostraron juntos, ¿un mensaje?

Pedro Pesatti estuvo en Bariloche para un asado de fin de año organizado por el intendente Walter Cortés con su gremio mercantil. El vicegobernador difundió su jornada cargada de saludos y brindis, donde se repite su encuentro con la exsenadora Silvina García Larraburu, con quien compartió mesa. Ambos se identifican por sus orígenes peronistas y comparten malestar con sus partidos, JSRN y el PJ respectivamente, por haber sido desplazados de las listas en octubre. A Pesatti le quedan dos años de mandato, pero nadie cree que sea la despedida, mientras la barilochense también teje estrategias para su futuro.

El sindicato de la construcción y su cierre auspicioso

El cierre de fin de año de la UOCRA en Sierra Grande marcó su tiempo de opulencia por los ingresos de las inversiones energéticas. Este panorama contrasta con las dificultades de otros sectores y sindicatos. El asado reunió a un millar de trabajadores y el encuentro concluyó con sorteos de un automóvil, motos y televisores