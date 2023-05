Esto es en off: Las primeras encuestas para las elecciones municipales de Bariloche

Llegó el tiempo de las encuestas para las elecciones municipales de Bariloche.

El senador Alberto Weretilneck ya encargó sondeos a la consultora Zuban-Córdoba, con la que trabaja desde hace tiempo. Pidió medir no sólo a la gobernadora Arabela Carreras y al diputado Agustín Domingo, sino también al ministro Carlos Valeri.

Pero hay otros trabajos circulando por los teléfonos del oficialismo. El más reciente es el que realizó PGD Consultores, del viedmense Pablo Díaz.

Ese relevamiento se hizo entre el 14 y el 22 de mayo, sobre 1.056 consultados.

Los números fríos indican una paridad actual entre la mandataria y el exministro de Economía, pero en el resumen ejecutivo se advierte que Domingo cuenta con un factor a favor: todavía no llegó al techo de conocimiento y eso le puede permitir un despegue.

En paralelo, la guerra interna de JSRN en Bariloche es descarnada. La pretensión de Arabela Carreras de encabezar la lista y no ceder espacios molestó al resto de los sectores que acusan por lo bajo que la gobernadora no quiere ir a internas porque el resultado le sería adverso. “Nunca afilió a nadie y siempre se jactó de ganar lugares sin necesitar afiliar gente. Ahora tiene un problema”, deslizó un dirigente de peso que asegura que se trabaja para llegar a una lista consensuada entre todos, pero sin ella.

El enojo de la senadora

Una charla con Martín Soria no es prioridad para ella desde hace tiempo. Pero no haber formado parte de la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sí le molestó a la senadora Silvina García Larraburu.

Cuentan que hizo conocer sus quejas a los legisladores peronistas rionegrinos que estuvieron esta semana en Buenos Aires, en especial a su coterránea “Maru” Martini. Y que en ese tren de reproches, habría recordado todos los gestos que tuvo con ella cuando se vieron en el hotel Llao Llao, para el Foro de Hidrógeno Verde.

Martini, Larraburu y Tolosa Paz. Esta vez no hubo sonrisas.

Colectivos rionegrinos en Plaza de Mayo

La movilización de militantes no es algo sencillo en estos tiempos. La apatía que sienten los candidatos en las calles se percibe también a la hora de nutrir actos partidarios. Por eso, los referentes de Nos Une Río Negro contaban como un triunfo haber enviado el jueves cuatro colectivos desde la provincia para el acto protagonizado por la vicepresidenta, Cristina Fernández, en Plaza de Mayo.

Pogliano, su decepción y la compensación

El presidente del Concejo Deliberante de El Bolsón, Fabián Rudolph ocupaba el séptimo lugar en la sábana de JSRN para la Legislatura, pero ingresaron solo seis. El intendente Bruno Pogliano no sale de su decepción. No tendrá representación parlamentaria, a pesar del 75% de los votos logrados para su reelección. Espera algún espacio gubernamental y, por eso, prevé un próximo encuentro con el gobernador electo, Alberto Weretilneck.

El radicalismo no podría haber elegido mejor fecha

Con lista de unidad y con la necesidad de apurar tiempos, la UCR verá asumir el próximo viernes a sus nuevas autoridades en Río Negro. Seguramente sin querer, pero el día elegido tendrá una fuerte conexión con el presente y pasado reciente del partido en la provincia. El concejal viedmense Pedro Sánchez tomará las riendas en el Día Nacional del Bombero Voluntario, dentro de una fuerza que tiene varios incendios por apagar.

Radicales aliados al PRO proponen su candidato

Los radicales aliados al PRO tienen sus pretensiones para el Congreso. No poseen sello pero dicen que son afiliados y podrán ir con su nómina de Diputados en las PASO de JxC, apoyando a Bullrich. Esa dirigencia provincial -entre ellos, el legislador electo Santiago Ibarrolaza- mantuvo reuniones en Capital Federal, confiada que la definición llegará del ámbito nacional. Proponen a Juan Pablo Alvarez Guerrero como candidato a la Cámara Baja.

Juan Pablo Álvarez Guerrero.

Neuquén

Las Rolo’s girls se preparan para la batalla legislativa

Las diputadas provinciales electas: Luciana Ortiz Luna (Comunidad) y Leticia Esteves (Pro) junto a la vicegobernadora electa Gloria Ruiz (Desarrollo Ciudadano) se hicieron una selfie con overoles dando a entender que están listas para la batalla legislativa que les depara la gestión después del 10 de diciembre. Salvo Ruiz, Ortiz Luna y Esteves son muy activas en las redes sociales en las que plasman sin filtro opiniones políticas de impacto. Ruiz es más del discurso y la palabra, o sea un complemento especial.

Las mujeres políticas fueron a conocer una de las instalaciones de PAE, hubo muchas fotos con sus pares petroleras y ellas se animaron.

Pancho se probó en nuevas habilidades

Francisco Pancho Baggio a cargo del cuidado ambiental en la municipalidad de Neuquén se tomó un recreo en Centenario donde asistió a un evento ecuestre. Posó con Bianca y, por lo que se observó en sus redes sociales, logró el objetivo aunque se ve que era una montada a pelo sin montura. El evento, en cuestión, congregó a buena cantidad de público y mostró las habilidades camperas de muchos vecinos que se lucieron. ¡Grande Pancho!

Tanya no se mueve

La diputada nacional Tanya Bertoldi junto a Guillermo Carnaghi fueron al acto en Buenos Aires. “Le rendimos homenaje a Nestor de la mejor manera, con una plaza repleta de compromiso militante, alegría y esperanza. Él vive en el pueblo, Cristina conduce y la militancia organiza! Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”. Esto lo publicó en sus redes en las que mostró la copiosa lluvia que soportó ¿o disfrutó?

El diagnóstico de César

El diputado provincial César Gass (Juntos por el Cambio) se siente como si gritara en el desierto en relación con el manejo de las represas. Para colmo dijo: “No tienen idea que hacer en el Gobierno Nacional, no solamente las represas, nada. Es una puja interna, que, también, dentro de esa puja interna están quienes quieren quedarse, se queden con las represas, quienes quieren participar a las…”, y el 11 de agosto está ahí.

El apodo y el slogan vino justo

“Tenemos un slogan nuevo -dijo el gobernador electo Rolando Figueroa- Ojito con Rolo”. Se refería a Rubén Ojito García. Dijo que era la primera vez en 26 años que de verdad se quiere ganar Cutral Co, por eso hemos abrió los brazos buscando los liderazgos locales y que estaba feliz de que Cesar Omar Pérez haya tomado la decisión de ser el primer candidato a concejal por #Comunidad. ¡Qué experimento Rolo!

El intendente pedigüeño

A muchos les llamó la atención porque no es el estilo de él, así que comenzaron a preguntar y se supo la verdad. Al intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti le hackearon el teléfono celular y lo usaron para enviar mensajes pidieron plata, Esto obligó al jefe comunal a publicar en sus redes sociales una aclaración a fin de que quienes reciban el pedido lo desestimen porque, si bien necesita, no la pediría de esa forma.

