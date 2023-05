Arabela Carreras: «No voy a internas» en Bariloche, pero «a mi casa no me voy»

El proceso electoral de Bariloche tiene un primer turno, fijado por el cronograma de internas de Juntos Somos Río Negro y su fecha clave corresponde al lunes 12 de junio, con el cierre del plazo de presentación de candidaturas.

El oficialismo provincial, JSRN, debe resolver el embrollo de la postulación a la intendencia de Bariloche, con elecciones para el 3 de septiembre, a partir de la determinación de la gobernadora Arabela Carreras que se presentará.

El intendente Gustavo Gennuso no puede volver a presentarse aunque reclama ese espacio para su sector, proyectando a su Jefa de Gabinete, Marcela Abdala o al secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Ferrari.

En principio, el presidente del Partido y gobernador electo, Alberto Weretilneck no acompaña la postulación de Carreras aunque parece correrse y enfatiza que la decisión debe salir de «la militancia y dirigencia de Bariloche, sin ninguna imposición”.

Esta mañana, al finalizar la inauguración del «Hogar Refugio Viedma» para personas en situación de calle, Carreras habló del proceso de Bariloche.

“Es muy bueno que muchos querramos comprometernos en la desafiante tarea de ser intendente de una ciudad”, aludió a la referencia de un periodista de la aparición de nuevas postulaciones.

La mandataria agregó que “vamos a seguir dialogando en el marco de Juntos Somos Río Negro en la búsqueda de acuerdo. Se está dialogando mucho y muy bien.El resultado dependerá de todos”.

“No voy a competir en internas”, respondió frente a una consulta directa.

Luego, en diálogo con RIO NEGRO, Carreras avanzó en que ya está armando listas y afirmó que hay muy buena predisposición.

Descontó que encabezaría una lista consensuada aunque enseguida aclaró que ella se retiraría si existe la inscripción de otra propuesta por JSRN, con elecciones internas fijadas para el 2 de julio.

Y qué ocurriría entonces, se le consultó.

“Veremos, pero a mí casa no me voy, salvo que me ganen. Yo voy a ser candidata”, afirmó.

Inicialmente, la candidatura del oficialismo se centraba en el diputado nacional Agustín Domingo, con respaldo de Weretilneck aunque, en el último tiempo, esa nómina incorporó al legislador Juan Pablo Muena y al ministro Carlos Valeri, hoy electo parlamentario.