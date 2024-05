El gobernador Rolando Figueroa y su antecesor, Omar Gutiérrez, fueron sorprendidos el martes mientras compraban en una conocida tienda de ropa, en un descanso de su gira por Houston.

La foto la publicó un usuario anónimo de la red social “X” y activó toda una búsqueda por el delator. Lo cierto es que “había mucha gente de Argentina y de la industria que los conoce, y alguien la sacó”, reconocieron desde el gobierno. La próxima digan whisky.

El posteo que se viralizó en redes.

Todos en fila para responderle a Darío Martínez

“Cuando uno escucha hablar al diputado Martínez dan ganas de hacerle un busto. Todos los problemas se solucionaron mientras él fue secretario de Energía”, disparó Francisco Lépore(Avanzar) en la sesión de esta semana tras un extenso discurso del peronista en el que enumeró su trabajo como funcionario nacional.

Lépore dijo que los récord de producción los hicieron los trabajadores y le recordó que hizo todo un “biri biri” con la deuda de Cammesa y al final la terminaron pagando los vecinos en la boleta de CALF. Y que, cuando armó el equipo de trabajo para evaluar las concesiones hidroeléctricas, “las provincias, bien gracias”. Arrancó Figueroa y desató un monstruo.

«Gente que busca gente» versión PJ

El diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero, está en búsqueda de aumentar su lote de seguidores y, de paso, hace trabajo solidario promocionando cuentas de compañeros. Esta semana posteó en su cuenta de X: “Para un peronista, nada como un peronista. Cuentas de 1k seguidores RT. Seguí un cumpa”. Explicó que la idea era “que cada uno de ustedes siga también a quienes los siguieron y reposteen este X”. Ya superó los 4.300.

Una diputada tiene récord de faltas

La diputada Ángela Barahona, quien ingresó a la Legislatura por Comunidad y el acuerdo que hizo Rolando Figueroa con la Uocra, no es muy adepta al trabajo en su banca. En lo que va del año, faltó a 9 de las 12 sesiones que se realizaron, incluso a la del 1 de marzo en la que el gobernador da su mensaje a los legisladores. Barahona es dirigente del gremio de la construcción y pareja de Juan Carlos Levi, el secretario general.

Se le animó a la Tana…

El presidente del Instituto de Urbanismo, Marco Zapata, se le animó a María La Tana Pascualini, jefa de Gabinete de Mariano Gaido. En un video de Instagram la corrigió no sólo una, sino dos veces, y, debe ser por la hora temprana y el frío, ella no le replicó. Primero se había olvidado de decir “estamos en vivo” y segundo le pifió el nombre del barrio, no era Neuquén Sur sino Gan Neuquén Sur. ¿Un inicio de la carrera por la sucesión”

Le pegaron sin comerla ni beberla

El intendente de San Martín de los Andes Carlos Salonitti siempre hace un culto a la cautela pero cuando vio el informe de un reconocido periodista en La Nación +, le hizo hervir la sangre. Decían que el hotel Sol había sido entregado al militante social Juan Grabois y con una falsa comparación, antes y después, lo había dejado en total abandono. Tuvo que aclarar que sólo se le alquiló una oficina en la gestión de Juan Fernández.

Río Negro

De los partes diarios en pandemia a “las fuerzas del cielo”

Fue la cara más visible del gobierno rionegrino durante la pandemia por covid. Fue, a partir de ese alto perfil público, candidata a diputada nacional por Juntos Somos Río Negro para las elecciones del 2021, secundando a Agustín Domingo. No logró esa banca y pasó desde Salud a la Secretaría de Planificación de la provincia, para llegar luego a un puesto en Desarrollo Humano.

Y desde abril, volvió a Salud, pero esta vez dentro del gobierno nacional. Sí, Mercedes Ibero es otra rionegrina dentro de la gestión encabezada por Javier Milei.

La Decisión Administrativa 182/24 de la cartera a cargo de Mario Russo la designó directora nacional de Abordaje por Curso de Vida, un organismo creado en 2020 para “promover políticas públicas que fomenten el cuidado de la salud, que se entiende como una construcción a lo largo de la vida”.

Mercedes Ibero se integró desde abril al Ministerio de Salud de la Nación.

Una expresidenta en el equipo de Gobierno

La contadora roquense Erika Acosta -exvocal y extitular del Tribunal de Cuentas de Río Negro- se sumará al equipo del ministro de Gobierno, Federico Lutz. La inclusión -según se respondió- se encuadra en su aporte económico y tributario para cuando la Provincia desarrolle su Pacto Fiscal con municipios. Se negó que se trate de una designación política. Es “una adscripción” ya que prestaba servicios en el IUPA, se dijo desde el ministerio.

La lealtad de la UCR con Weretilneck

El radicalismo intenta descongelar la relación con el gobernador Weretilneck, después del enojo de JSRN por la reunión entre intendentes y la diputada libertaria Lorena Villaverde. Los legisladores, Lorena Matzen y Ariel Bernatene, trajinan ese acercamiento y el aniversario de Bariloche fue una buena oportunidad para demostrar lealtad. Ambos estuvieron en el palco, cerca del gobernador, y más tarde los tres fueron hasta Dina Huapi, para reunirse con Hugo Cobarrubia. Ese jefe comunal no estuvo en la polémica reunión de abril y ahora sacó ventaja a sus correligionarios.

Matzen y Bernatene, con el gobernador en Dina Huapi.

Los dos ritmos del peronismo en el Senado

El peronismo rionegrino trabaja en dos velocidades contra la Ley Bases en el Senado. Martín Doñate protagonizó un raid de entrevistas durante la última semana, pidiendo no “arrodillarse” ante Milei. Pero Silvina García Larraburu viene más calma, sin declaraciones propias sobre el tema y con una aparición recién este jueves, poniendo su firma entre los nueve senadores patagónicos que pidieron a sus pares de la región el voto negativo.

La foto del «Patagonazo» distribuida por la oficina de Doñate, sin García Larraburu y sin Parrilli.

Una exministra a cargo del Boletín Oficial

La transición entre el gobierno de Arabela Carreras y la actual gestión no fue sencilla para muchos funcionarios. No todos lograron reinsertarse dentro de la esfera estatal y hay quienes cumplen este fin de semana cinco meses de gestiones infructuosas. La que logró finalmente ese objetivo fue la exministra de Desarrollo Humano, Luciana De la Fuente, designada directora de Despacho y Boletín Oficial, dependiente de Legal y Técnica.

¿Un legislador avalando un corte de ruta?

Legisladores que fueron al aniversario de Lamarque el jueves aseguran que en Choele Choel vieron a su colega peronista Daniel Belloso en la protesta con corte de la Ruta 250, en medio del paro nacional convocado por la CGT. No pudieron tomarle una foto, pero buscaban algún registro por cielo y tierra, para definir qué hacer si se comprobaba que participó de un bloqueo al tránsito. ¿Lo encontrarán?

