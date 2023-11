Esto es en off: Todos a Buenos Aires, por Javier Milei y también por “papá” Pichetto

Todos viajaron a Buenos Aires esta semana. Alberto Weretilneck, Juan Martín y el presidente del ARI, Javier Acevedo, fueron algunos de los dirigentes políticos rionegrinos los que partieron buscando señales más claras sobre el nuevo escenario político. Y el que también tomó rumbo a la capital fue Ariel Rivero, presidente de Primero Río Negro. El objetivo de máxima era poder encontrarse con Javier Milei, algo difícil. Lo que sí estaba confirmado era una reunión con Miguel Pichetto, “mi padre político”, como lo reconoció el propio jefe comunal de Campo Grande esta semana, a pesar de los caminos partidarios distintos que transitaron durante los últimos años.

El intento fallido por reagrupar lo que un día fue Cambia RN

Juan Martín seguirá al frente de la bancada del PRO, con mayor integración pero no estarían todos. Ayer, en Regina, se cumplió un encuentro de los legisladores electos por el partido fundado por Mauricio Macri.

Se cristalizó el primer desprendimiento de Juntos por el Cambio o su versión provincial Cambia Río Negro. Se sabe que el ARI abrirá su bloque, con Javier Acevedo, Daniela Agostino y Fernando Frugoni.

El PRO intentó su reorganización, pero Martín no logró el respaldo del sector de Aníbal Tortoriello para presidir esa bancada y no tendría el apoyo de Patricia Mcc Kindd y de Roberta Scavo. Así, esa representación se conformaría con Martín, María Frei, Martina Lacour; Ofelia Stupenengo, Juan Murillo y Gabriela Picotti. Quedan dos radicales partícipes de JxC, como Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich.

Experiencia en las próximas secretarías

Hay debates por las conducciones de los bloques, pero con sus secretarios despejados. Todos experimentados. El exlegislador Alejandro Betelú asumiría ese cargo en la bancada radical mientras que el parlamentario Alejandro Marinao lo sería en Vamos con Todos. Posiblemente, el presidente del FR, Nicolás Rochás tendría esa tarea en JSRN. Otra posibilidad: Ariel Rivero -extitular de la Legislatura- en Primero Río Negro.

Instituciones de Roca esperando gobernantes (I)

No con el mejor ánimo recibieron ayer desde la dirigencia del Deportivo Roca la noticia sobre la ausencia de la gobernadora, Arabela Carreras, en el lanzamiento del Mundialito 2024. Cuentan que el equipo de Protocolo estuvo pidiéndoles información durante tres semanas para organizar el evento y después de todo ese tiempo invertido, horas antes del acto les informaron que la mandataria no estaría presente. Una desprolijidad…

Instituciones de Roca esperando gobernantes (II)

No sólo en el “Depo” esperan señales desde ámbitos estatales. El triunfo de Javier Milei también abrió dudas sobre la continuidad de programas que PAMI desarrolla en Roca, en predios alquilados. Y ante la incertidumbre sobre los futuros delegados en organismos nacionales, varios mensajes llegaron al teléfono del legislador Juan Martín, visto como armador en la provincia, a pesar de que JxC salió tercero en las urnas.

Proyectos diluidos, una y otra vez

La derrota de Sergio Massa alteró planes en muchos dirigentes rionegrinos. Figura, entre ellos, Alejo Ramos Mejia, un referente del ministro en Río Negro. Su primera frustraciòn electoral ocurrió en abril cuando no fue reelecto como legislador, a pesar de que Alberto Weretilneck lo ubicó en un lugar expectante en la sábana de JSRN, según los cálculos iniciales. Hasta el domingo, Ramos Mejia evaluaba instalarse en Capital Federal para integrarse al gobierno al de Massa, salvo un importante oferta provincial. Ahora, su posibilidad de redujo a la convocatoria de Weretilneck.

Neuquén

En Salta descubrió que una mujer podría ser jefa

El abogado Gustavo Lucero que integra los grupos de conducción de la fundación que puso las semillas del Frente Neuquinizate anduvo en Salta. Se sacó una foto en una comisaría con dos efectivos uniformados y recomendó mirar el pizarrón detrás de ellos porque está escrito con tiza que la directora de Seguridad es Frida Fonseca. Como quien no quiere la cosa propuso que la jefatura de la fuerza provincial en Neuquén podría estar en manos de una mujer.

¿Por qué en Neuquén hasta ahora nunca una mujer ha ocupado alguno de esos cargos? ¡Mucho para revisar y trabajar!. Fue la pregunta y la respuesta que se dio en una publicación que hizo el criminalista.

Esteban grita en el desierto

El intendente electo de Centenario, Esteban Cimolai, ya no sabe qué hacer para que Javier Bertoldi cumpla con la ley de transición provincial y le permita llegar a administrar la comuna sabiendo con lo que se va a encontrar. No es fácil para un peronista como Javier olvidarse que Cimolai fue su creación, lo puso al frente de la comuna y después lo negó en público. Así que ahora Esteban.. grite fuerte no más.

El exministro manda mensajes encriptados

El exministro de Salud y de Ciudadanía Ricardo Corradi Diez despunta su vicio de hacer videitos para publicar en las redes. Cada vez los perfecciona más con producción incluida. Usó la frase de Guillermo Francella que hace referencia a la bondad del día que el actor la usa cuando gana su equipo de fútbol. Se puso una remera con las letras MPN mal dibujadas y desteñidas. Lo hizo después que ganó Javier Milei. ¿Qué quiso decir?

Dos que se las traen

El dirigente de la Uocra Juan Carlos Levi se reunió con dirigentes y militates de ATE encabezados por Carlos Quintriqueo. Dijeron que iban a presentar una propuesta para reactivar la construcción de viviendas, se supone, al gobierno entrante de Rolando Figueroa. Hasta las elecciones de Cutral Co, Levi integraba el Frente Neuquinizate. Quintriqueo no. Parece que hubo desengaños con olor a petróleo en el multisectorial frente.

Teléfono para Zúñiga y Martínez

Tras una década que se aprobó la ordenanza el monumento a Néstor Kirchner quedó en el olvido. El que lo rescató es el diputado nacional Francisco Sánchez para demostrar que la década ganada para el kirchnerismo era eso, en los papeles, porque en la práctica de la idea con mucho discurso en el Concejo Deliberante de Neuquén, quedó en eso, en nada. Teléfono para Marcelo Zúñiga y Darío Martínez.

La vecina modelo

La agrupación Neuquén Futura, uno de cuyos dirigentes es Santiago Nogueria, se quejó porque le hicieron una pintada descalificatoria en el frente de su local. Pero, a los dos días una vecina, enojada por esa imagen, repintó el mensaje con una bandera argentina. La agrupación dijo que convocará a hacer un mural frente a su local y así transformar una adversidad en una acción edificante. ¡Buena la vecina!

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas