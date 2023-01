“No me hagan acordar”, respondió Fabián Zgaib esta semana cuando en una entrevista radial repasaron su permanencia superior a ocho años como ministro de Salud de Río Negro.

Fue el anticipo para una definición que lanzó segundos después, asegurando que piensa dejar el cargo en una eventual nueva gestión de JSRN en el gobierno provincial.

“Hay que oxigenar, poner gente con nuevas ideas”, afirmó.

Lo que no blanqueó fue su expectativa para después de diciembre, que muchos ubican en una banca legislativa.

El PRO rumbo a Bariloche, mirando de reojo a La Angostura

Legisladores provinciales del PRO de todo el país se reunirán el 20 y 21 de este mes en Bariloche, en un encuentro del Foro Federal que los agrupa.

Estarán relativamente cerca de Villa La Angostura, donde descansa desde hace varios días Mauricio Macri. Dentro del grupo ya se percibe ansiedad de algunos dirigentes por tener una reunión con el expresidente, que hasta ahora fue hermético en sus reuniones políticas y sólo se dejó ver en los posteos distendidos que su esposa, Juliana Awada, compartió por Instagram.

La intención de esos referentes es doble: tener la foto con el exmandatario, pero también pedirle que intervenga para ordenar la interna del partido y seguir sin sobresaltos en la carrera electoral. Lo que sí está confirmado en la agenda es una visita a Villa Mascardi, para un “almuerzo con las víctimas de las usurpaciones”.

El expresidente Macri sigue en Cumelén, por ahora con reuniones políticas herméticas.

Rivero tiene compañera de fórmula

No sólo JSRN avanzó para definir candidatos antes del decreto de convocatoria a elecciones provinciales. Esta semana el postulante a la gobernación por el partido Primero Río Negro, Ariel Rivero, cerró en una cena en un restaurante de Bariloche la integración de quiénes serán su compañera de fórmula y el representante para la intendencia. La presentación formal de los candidatos está prevista para el próximo miércoles.

Impacto: el intendente que volvió a la música

Antes de ser intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao ya tenía cancha para presentarse en público, gracias a los shows del grupo “Impacto”, que recorrió escenarios de la región e incluso de Chile. Y en los festejos de Año Nuevo, el dirigente peronista se sacó el gusto de volver a tocar, algo que no ocurría desde hace 10 años. “Que nunca muera la música”, arengó el jefe comunal desde sus redes.

Regalos bien guardados para la ministra Vizzotti

El martes llegó la ministra de Salud, Carla Vizzotti a Viedma. Entregó ambulancias y visitó el laboratorio provincial donde su par provincial, Fabian Zgaib le entregó obsequios, entre ellos, lapiceras grabadas. Regalos, en realidad, que no le pudo entregar en el 2021, recordó un funcionario. Aludía a la visita suspendida de la ministra, días antes de las elecciones parlamentarias, por quejas de la dirigencia local del FdT.

Legisladores frente a frente por el terruño

Catriel se anticipó y fijó su elección para el 16 de abril. Carlos Johnston ya lanzó su candidatura para volver a gobernar su localidad y, próximamente, lo hará la peronista Daniela Salzotto. La legisladora del FdT desafía a su par de JSRN. “Los conozco bien después de 12 años en el poder”, advierte, aludiendo a los dos mandatos del parlamentario y la gestión actual de Viviana Germanier, su esposa.

Qué le gusta al rey Julien

“Me gusta Marcos y Claudio”, repite a coro el lemur de la película Madagascar del personaje de el rey Julien, con el mismo ritmo que la canción “A mover el bote” que se repite cuando los protagonistas descubren la colonia en la isla. El modelo se usó en uno de los cortos que se puede ver en en el canal de youtube de Claudio Dominguez que es el segundo candidato a diputado que hace campaña sólo para él y el candidato Marcos Koopmann. Puede ser que el esquema de la canción de los lemures no diera para hacer rimar el nombre de Ana y Daniela, la candidata a vice y la primera candidata a diputada provincial, Rucci. Un esfuerzo Claudio y lo logra.

“Intendente, póngase un casco”

Empezó el año y el intendente Mariano Gaido inició, temprano, su recorrida por la ciudad. Encontró un equipo con dos grúas con balde que estaban cambiando luminarias e hizo un video para instagram. Uno de los operarios le gritó, desde arriba, que se pusiera casco. Dos obreros que estaban con él en superficie intentaron sacárselo para ofrecerlo, pero estaban en la misma. Nadie lo previó así que eligió correrse del lugar para evitar el peligro.

La producción de Gaido tuvo una falla.

El otro Jorge que vive en San Martín

.El precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Jorge Taylor, dijo que la precampaña fue obstaculizada por su propio partido, el PRO. “Los dirigentes de mi partido han cometido una indecencia política al irse con otro candidato del MPNy servidor del kirchnerismo”, dijo cuando en Radio UNC Calf le pidieron una opinión. El otro Jorge que vive en San Martín de los Andes es Sapag, hijo de Elías.

Sin la Sole, Ramón igual tuvo apoyo

El Frente Grande que conduce la diputada Soledad Martínez había dado su apoyo a Ramón Rioseco, pero el amor duró un mes más o menos. La exintendenta de Zapala decidió irse con Rolando Figueroa y Ramón no ha dicho esta boca es mía, salvo a un colega de Zapala por Facebook. Para demostrar que no todo el FG es martinista, el cutralquense se agenció el apoyo de la seccional Cutral Co del FG que conduce Alejandra Venegas. Algo es algo, Ramón.

En modo fan

Mar del Plata es la perla del Atlántico y el lugar donde nació el Dibu Martínez. Esta semana se desarrolló uno de los desfiles más importantes de la temporada en las escalinatas de Playa Grande, del que participó la conductora y actriz Mirtha Legrand. Marisa Cuesta, la pareja del gobernador Gutiérrez, también estuvo allí. Le pidió una selfie a la Chiqui y la compartió en redes sociales. Escribió: “con la number 1!!!”. Choluleando.

La familia y el MPN

Los cuidados textos que publica Marcos Koopmann en las redes sociales chocaron con una idea que nació en un laboratorio y no al aire libre. Comenzó a escribir sobre la familia neuquina. Para no pocos opositores la familia neuquina está identificada con el apellido de quien fue gobernador hasta 2015. Ni lerdos ni perezosos algunos opositores empezaron a hablar de sincericidio del candidato del MPN a la gobernación.

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo, Mario Rojas y Shirley Herreros