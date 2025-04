Exigen en Bariloche el cumplimiento de la ley que impide el corte de servicios a jubilados

Las empresas distribuidoras de gas y de electricidad no aplican tal como está legislada en Río Negro la suspensión de cortes de esos servicios a jubilados que cobran el haber mínimo y el reclamo de las organizaciones que los agrupan encontró un apoyo político de amplio alcance en el Concejo Municipal de Bariloche.

La reivindicación dirigida a frenar los cortes fue el eje de varias movilizaciones y petitorios que los jubilados llevaron a la Cooperativa de Electricidad Bariloche y a la empresa Camuzzi, donde tuvieron hasta ahora escaso eco. Los concejales recogieron el guante y elaboraron una comunicación para subrayar la vigencia de la ley provincial 4.395, que tiene vigencia prorrogada al menos hasta el próximo 31 de diciembre.

El texto fue elaborado por la concejal Julieta Wallace y adhirieron como firmantes sus pares de los bloques Incluyendo Bariloche, Nos Une Río Negro, Juntos por el Cambio, Primero Río Negro y Juntos Somos Río Negro.

Wallace explicó que la ley tiene plena vigencia pero “no es de aplicación automática”, sino que depende del llenado de un formulario por parte del usuario que requiera el beneficio. Señaló que esos formularios no están a disposición y por eso se han producido varios cortes, según lo denunciado por los jubilados.

La comunicación surgida en el Concejo señala que realizaron consultas en las empresas prestatarias de los servicios y solo les informaron sobre “los descuentos tarifarios que se aplican en cada segmento”, pero no lograron encontrar “el formulario de declaración jurada” previstos en el artículo 4 de la ley para evitar los cortes.

El beneficio alcanza no solo a los jubilados que cobran “la mínima”, sino también a cualquier persona jubilada con discapacitados a cargo, a los trabajadores desocupados, las madres solteras jefas de familia y los jefes o jefas de familia “con incapacidad laboral permanente superior al 50%”.

La preocupación por el ocultamiento del beneficio se incrementó en los últimos días ante la información de que el gobierno estudia nuevos recortes en los subsidios al consumo de luz y de gas.

La comunicación impulsada por siete concejales está dirigida a las empresas Camuzzi y CEB, al ente regulador eléctrico provincial (EPRE), al ente regulador nacional de gas (Enargas) y a la oficina municipal de Información y Defensa del Consumidor (Omiduc).

Advierte expresamente sobre “la necesidad de cumplir con el alcance de la ley de suspensión de cortes” y que “se arbitren los medios necesarios para su difusión y aplicación”.

Los concejales le reclaman en lo puntual a las empresas prestadoras que difundan a través de sus plataformas web y de las facturas que envían a los usuarios la vigencia de la ley provincial 4.395, para que todos estén al tanto sobre qué tienen que hacer para evitar el corte.

Fabián Tummino, delegado de ATE en el PAMI, dijo que se trata de una ayuda extra, que hasta ahora no está disponible, pero aclaró que los jubilados deben tener en cuenta que sólo los libera de sufrir un corte por falta de pago, pero la deuda no desaparece. Lo que no está claro es qué interés se aplica en esos casos, lo cual también fue motivo de reclamo en las presentaciones realizadas a los entes reguladores.

Los jubilados se movilizan

En coincidencia con la Fiesta del Chocolate, la “asamblea de jubilados en lucha” de Bariloche convocó a manifestarse durante la confección y distribución de “la barra del chocolate más larga del mundo”, programada para la tarde de hoy en la calle Mitre.

La propuesta es concentrarse bajo la consigna “el ajuste a los jubilados y trabajadores más largo del mundo” a las 17 en el Centro Cívico, el mismo lugar donde se manifiestan todos los miércoles al mediodía desde hace varios meses.