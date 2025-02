Expectativa por las penas a los condenados por la explosión de Aguada San Roque

Este lunes, cinco meses después del veredicto de culpabilidad hacia los acusados por la explosión y el incendio de la escuela N° 144 en Aguada San Roque, se empezará a discutir si las penas serán de prisión efectiva o no y por cuánto tiempo. En el hecho murieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi.

“Mis nietas me dan muchísima fuerza. Estos días me escribieron una carta donde me dan toda la fuerza del mundo con su amor”, dijo Norma Albarrán, la mamá de la docente Mónica Jara ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

La maestra murió como consecuencia de la explosión que hubo en la escuela en la que había empezado a trabajar 24 horas antes de ese fatídico 29 de junio de 2021, en Aguada San Roque.

Norma viajará hasta Cutral Co junto a su familia y amigos para participar de las audiencias que están fijadas para que empiecen desde el lunes hasta –en principio- el viernes, según se confirmó desde la Oficina Judicial.

Todo apunta a que Norma declare el martes frente al tribunal integrado por Maximiliano Bagnat, Lisandro Borgonovo e Ignacio Pombo. Son los mismos jueces que el 4 de septiembre del año pasado declararon culpables por unanimidad a cinco imputados.

Empresarios y funcionarios

A esta instancia llegan como culpables: Diego Bulgheroni, responsable técnico de la obra; Héctor Villanueva, el socio gerente de Arte Construcciones que llevó adelante los trabajos; Sergio Percat, inspector de Obras Públicas; Carlos Córdoba, director de Obras Contratadas; y Raúl Capdevilla, director Provincial de Obras Contratadas. Todos son asistidos por defensas particulares que presentarán sus propios testigos.

Desde el ministerio Público Fiscal estarán el fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal Gabriela Macaya. Las querellas que representan al esposo de Mónica; las familias Francés y Spinedi, más el gremio ATEN, tienen sus propios abogados.

A lo largo de las audiencias se escucharán una veintena de testimonios, aunque es probable que en el transcurso de los días se desista de algunos. Cada una de las partes aportará los suyos. Es decir, los acusadores -fiscalía y querellas- y las defensas particulares de los acusados.

“Que sea un juicio ejemplar”, pidió la madre de la maestra

La mamá de Mónica sostuvo que tiene fortaleza que le dan sus nietas: “confían en mí, además de cuidarme y darme amor”.

Explicó que va a tener la oportunidad de decir lo que siente y parte de lo que atravesó a lo largo de todo este doloroso proceso que se inició el 29 de junio de 2021, cuando supo que su hija había salido con serias quemaduras tras la explosión e incendio en el edificio escolar.

Norma destacó que espera con el resultado de la pena que “sea un juicio ejemplar”. Así como dijeron que el fallo era histórico, recuerda, ahora aspira a que vayan presos los acusados por el hecho.

Todavía mantiene muy fresco el momento en el que se definió sobreseer a los dos funcionarios de Educación: Fabio Antonio Luna, director general de la Modalidad Rural del CPE; y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario. “Eso fue duro”, acotó.

Norma aclaró que una vez que brinde su testimonio volverá a esperar afuera del edificio judicial cutralquense, como lo hace en todas las ocasiones que ha venido. Prefiere hacerlo así que hay cosas que no puede decir adentro de la sala.

Norma Albarrán, la mamá de la docente que murió en la explosión de Aguada San Roque (Foto: archivo Andrea Vázquez)

Pedirán penas de cumplimiento efectivo

En esta parte del proceso judicial, desde la querella que representa a las familias de las víctimas, los abogados solicitarán las penas de cumplimiento efectivo. También la fiscalía. Mientras que las defensas irán por las penas más leves.

“Pediremos lo que es acorde y proporcional», dijo a diario RÍO NEGRO el abogado Emanuel Roa Moreno. “La primera instrucción que tenemos es pedir pena de efectivo cumplimiento. Si bien graduaremos el pedido podemos anticipar que serán todas de efectivo cumplimiento”, remarcó.

Los cinco acusados fueron declarados responsables por distintos delitos. En algunos casos está el concurso por estrago culposo agravado por el resultado muerte y fraude en perjuicio de la administración pública; y de falsedad ideológica de un documento público.

El abogado (derecha) junto al fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal Gabriela Macaya (Foto: archivo)

Entre las personas citadas a declarar se encuentra el secretario general del gremio docente ATEN, Marcelo Guagliardo. El sindicato es querellante en esta causa.

Un profesional psicólogo aportará su visión de cómo están las víctimas no visibilizadas, dijo el abogado. Es decir, aquellos quienes se encuentran trabajando en la escuela después del siniestro de junio de 2021.

“La consecuencia de esa secuencia de responsabilidad es la pena que tiene que ser justa y acorde a la gravedad del hecho. Ahí estará el quiebre”, subrayó el letrado.

«No fue un descuido»

Recordó que la explosión e incendio no fue “una distracción, un descuido. Es un cúmulo de omisiones a lo largo del tiempo, beneficiando a la empresa, dando por terminado lo que no estaba finalizado y eso es lo que puso en riesgo esta situación”.

“Es algo sostenido en el tiempo que terminó siendo la crónica de una muerte anunciada que terminó con la explosión y muerte”, de Nicolás, Mariano y Mónica”. Para que esto cambie la pena tiene que ser la justa”, concluyó.

Juan, pareja de Mónica Jara, y Marcela, de Nicolás Francés. (Foto: archivo Cecilia Maletti)

El gremio docente pidió penas de prisión efectiva

Antes de que comience esta parte del juicio, las y los maestros de Neuquén, a través de la conducción del sindicato ATEN, reclamaron que a los cinco culpables se les aplique la pena de prisión efectiva. Para que eso ocurra deben recibir más de tres años.

“Esperamos que los responsables de tan grave hecho tengan penas de cumplimiento efectivo. Esperamos cárcel para cada uno de ellos”, dijeron en un comunicado.

Destacaron la tarea de la fiscalía y de la querella que les permitió reunir elementos suficientes para las condenas. “En todos los casos, los funcionarios y empresarios condenados acumulan el estrago culposo agravado por los fallecimientos más la defraudación al Estado”, indicaron.

“Es la oportunidad de demostrar que no hay impunidad y que las irreparables pérdidas provocadas por ese accionar negligente, irresponsable y corrupto deben tener consecuencias severas”, concluyeron.

Cómo fue la explosión en la escuela N° 144

El 29 de junio de 2021 se produjo la explosión e incendio en la escuela albergue N° 144 del paraje Aguada San Roque.

Ese día, alrededor de las 13:50, el gasista matriculado Nicolás Francés, de 70 años estaba junto a su sobrino Mariano Spinedi, que lo había acompañado de casualidad, mientras realizaba tareas de instalación de gas y verificación de calefactores.

Francés y Spinedi fueron junto a la maestra Mónica Jara hasta el albergue de niñas. Hubo una deflagración y luego se generó el incendio. Los dos hombres murieron de inmediato. La docente sufrió severas quemaduras, pudo salir del edificio, fue asistida y derivada a Neuquén primero y a Mendoza después. En esa provincia falleció el 12 de julio de 2021.