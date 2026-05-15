Gloria Ruiz pidió a la Legislatura derogar la ley que la destituyó: «Es antidemocrática»

La destituida vicegobernadora Gloria Ruiz junto a su abogada Gabriela Prokopiw presentaron un proyecto para derogar la ley que la destituyó (Gentileza)

La exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, presentó en la Legislatura provincial un pedido formal para derogar la Ley 3490, norma que dispuso su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 2027.

La presentación se realizó junto a su abogada, Gabriela Prokopiw, quien además impulsa un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén.

Críticas a la legalidad del proceso

En un mensaje difundido en redes sociales, Ruiz sostuvo que la ley “es inconstitucional y profundamente antidemocrática” y afirmó que la Legislatura “avanzó sobre facultades que corresponden exclusivamente al Poder Judicial”. La exvicegobernadora aseguró que fue apartada sin juicio político, sin condena firme y sin respetar las garantías constitucionales básicas.

La dirigente indicó además que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que primero debe pronunciarse el TSJ neuquino sobre la constitucionalidad de la norma. En ese marco, su defensa solicitó un “pronto despacho” del amparo y una medida cautelar para que Ruiz vuelva a ejercer el cargo para el que fue electa.

Cuestionamientos al procedimiento legislativo

Durante una entrevista con Radio Universidad CALF, la abogada Prokopiw afirmó que la Ley 3490 “destituye a Gloria Ruiz y le prohíbe ocupar un cargo” mediante un procedimiento que no se ajustó a la Constitución provincial. “El cuerpo legislativo no puede juzgar y ser juez en una causa donde ni siquiera todavía se habían formulado cargos”, sostuvo la letrada.

La defensa considera que el apartamiento de Ruiz “avasalló completamente la democracia” al tratarse de una funcionaria electa por voto popular, aplicando un mecanismo que no corresponde al juzgamiento de un juicio político reglado.

La situación judicial y la causa de la camioneta

Prokopiw también cuestionó el avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Señaló que en el expediente lo único solicitado han sido prórrogas y aseguró que su clienta “tiene totalmente la prueba de que es inocente”. Sobre la compra de un vehículo, aclaró: “La señora Gloria Ruiz todavía sigue pagando su camioneta”, descartando bienes incompatibles con sus ingresos declarados.

Polémica por bonificaciones en Plottier

Respecto a la controversia por una bonificación salarial en la Municipalidad de Plottier, la defensora negó un aumento excepcional. Afirmó que corresponde a un adicional del 25% previsto en una ordenanza vigente para trabajadores municipales.

“Es una bonificación que ya cobran los estatales en Plottier”, explicó, aclarando que Ruiz había reclamado ese reconocimiento meses antes y que no fue un beneficio específico para ella.

Finalmente, la defensa confirmó que envió una carta documento a una concejal de Plottier por presuntas injurias. El pedido de derogación queda ahora bajo análisis de la Legislatura, mientras se aguarda la resolución judicial del TSJ.