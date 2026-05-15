Qué desayunar sin harina: tres recetas rápidas, nutritivas y con mucha saciedad
Las recetas sin harina refinada ganan terreno entre quienes priorizan proteínas, energía y practicidad en la primera comida del día.
Cada vez más personas buscan alternativas de desayuno sin harina, ya sea por elección alimentaria, para reducir ultraprocesados o sumar más proteínas a la rutina diaria. Huevos, yogur, frutas, semillas y avena aparecen como aliados para preparar comidas rápidas, nutritivas y con buen poder de saciedad.
Estas recetas son ideales para una nota de salud, bienestar o alimentación consciente, y tienen algo en común: son simples, rendidoras y no necesitan harina refinada.
Omelette proteico con verduras y queso
Una de las opciones más completas para el desayuno. Aporta proteínas, grasas saludables y fibra.
Ingredientes
- 2 huevos
- Espinaca o acelga picada
- Tomate en cubos
- Queso fresco o mozzarella
- Sal y pimienta
Preparación
Batir los huevos, agregar las verduras y cocinar en sartén antiadherente. Incorporar el queso antes de doblar el omelette.
Tip: se puede acompañar con palta o frutas.
Yogur griego con frutas y semillas
Una alternativa fresca y rápida, ideal para quienes desayunan poco tiempo antes de trabajar o entrenar.
Ingredientes
- 1 pote de yogur griego natural
- Frutillas, banana o arándanos
- Semillas de chía o lino
- Nueces o almendras
Preparación
Servir el yogur en un bowl y sumar frutas y semillas por encima.
Aporta: proteínas, calcio y grasas saludables.
Panqueques de banana y huevo
No llevan harina y se preparan en pocos minutos.
Ingredientes
- 1 banana madura
- 2 huevos
- Canela
- Opcional: esencia de vainilla
Preparación
Pisar la banana, mezclar con los huevos y cocinar pequeñas porciones en sartén.
Se pueden acompañar con mantequilla de maní o frutas.
