Qué desayunar sin harina: tres recetas rápidas, nutritivas y con mucha saciedad

Las recetas sin harina refinada ganan terreno entre quienes priorizan proteínas, energía y practicidad en la primera comida del día.

Por Redacción

Alternativas sin harina para sumar energía desde temprano. Foto ilustrativa.

Cada vez más personas buscan alternativas de desayuno sin harina, ya sea por elección alimentaria, para reducir ultraprocesados o sumar más proteínas a la rutina diaria. Huevos, yogur, frutas, semillas y avena aparecen como aliados para preparar comidas rápidas, nutritivas y con buen poder de saciedad.

Estas recetas son ideales para una nota de salud, bienestar o alimentación consciente, y tienen algo en común: son simples, rendidoras y no necesitan harina refinada.

Omelette proteico con verduras y queso

Una de las opciones más completas para el desayuno. Aporta proteínas, grasas saludables y fibra.

Ingredientes

  • 2 huevos
  • Espinaca o acelga picada
  • Tomate en cubos
  • Queso fresco o mozzarella
  • Sal y pimienta

Preparación

Batir los huevos, agregar las verduras y cocinar en sartén antiadherente. Incorporar el queso antes de doblar el omelette.

Tip: se puede acompañar con palta o frutas.

Yogur griego con frutas y semillas

Una alternativa fresca y rápida, ideal para quienes desayunan poco tiempo antes de trabajar o entrenar.

Ingredientes

  • 1 pote de yogur griego natural
  • Frutillas, banana o arándanos
  • Semillas de chía o lino
  • Nueces o almendras

Preparación

Servir el yogur en un bowl y sumar frutas y semillas por encima.

Aporta: proteínas, calcio y grasas saludables.

Panqueques de banana y huevo

No llevan harina y se preparan en pocos minutos.

Ingredientes

  • 1 banana madura
  • 2 huevos
  • Canela
  • Opcional: esencia de vainilla

Preparación

Pisar la banana, mezclar con los huevos y cocinar pequeñas porciones en sartén.

Se pueden acompañar con mantequilla de maní o frutas.


