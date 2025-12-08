Extraordinarias en el Congreso: el oficialismo apuesta a aprobar el Presupuesto 2026 antes de Navidad

El Congreso de la Nación inicia este miércoles un período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei hasta el 30 de diciembre. El objetivo central del oficialismo es lograr la aprobación del Presupuesto 2026. Sin embargo, el Gobierno enfrenta significativas dificultades para construir consensos en torno a su propuesta de reforma laboral. La Libertad Avanza (LLA) se consolida como primera minoría en la Cámara de Diputados, con un bloque de 95 integrantes.

Fuentes oficiales indicaron que el Gobierno aspira a obtener dictamen de comisión sobre el Presupuesto 2026 entre el lunes 15 y el martes 16 de diciembre. La meta es que el proyecto sea sancionado en la Cámara de Diputados antes de la Navidad. El oficialismo cuenta con el respaldo de bloques aliados como PRO, UCR, MID e Independencia, y se prevé que legisladores que responden a mandatarios provinciales, incluidos los de Río Negro, acompañen la iniciativa.

La «modernización laboral» se presentaría formalmente el próximo martes en el marco del Consejo de Mayo, según anticiparon desde el Poder Ejecutivo. Este proyecto, que aún genera hermetismo sobre su letra chica, prevé modificaciones en aspectos como el cálculo de salarios, indemnizaciones, vacaciones y el régimen de monotributo. Uno de los puntos más controvertidos es la afectación del derecho a huelga y la regulación de las cajas sindicales, temas centralmente rechazados por la Confederación General del Trabajo (CGT).

El rol de los gobernadores de cara a las extraordinarias

La cúpula de la CGT mantuvo un encuentro con gobernadores de Provincias Unidas, como Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), para coordinar una respuesta conjunta al proyecto. Pese a estas resistencias, las negociaciones por el Presupuesto 2026 avanzaron en una serie de encuentros del ministro del Interior, Diego Santilli, con casi 20 mandatarios provinciales.

Entre ellos, Santilli se reunió con Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) para asegurar el apoyo a la ley de gastos e ingresos. La necesidad de contar con un Presupuesto propio, tras dos años de prórroga del Presupuesto 2023, es reconocida por varios gobernadores, quienes buscan preservar el equilibrio fiscal y evitar la reasignación discrecional de partidas por parte del Ejecutivo.