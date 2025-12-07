Reforma laboral de Javier Milei: qué dice el borrador sobre el Impuesto a las Ganancias

El Gobierno nacional planea enviar al Congreso de la Nación un paquete de reformas que incluyen aspectos penales, tributarios y laborales. Dentro de estas iniciativas, trascendió un borrador del proyecto de ley denominado «Ley de Modernización Laboral», que contempla una reestructuración de 25 títulos, enfocándose en los beneficios sociales.

La principal novedad del borrador es su potencial impacto en la relación entre los beneficios sociales que otorga el empleador y el Impuesto a las Ganancias de Cuarta Categoría. La norma actual ya distingue estos conceptos, que si bien a menudo están exentos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social (sumas no remunerativas), no necesariamente corren la misma suerte frente al tributo.

Según el análisis, la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que diversos conceptos otorgados por el empleador están alcanzados por el tributo, aun cuando no sean considerados remuneratorios a los fines de los aportes. Estos conceptos gravados incluyen:

Vales de combustibles.

Tarjetas de compra.

Provisión de vivienda o de viajes de recreo y descanso.

Gastos de educación del grupo familiar del empleado.

El borrador de la reforma laboral buscaría clarificar o ratificar estas condiciones. El objetivo es generar mayor precisión en el tratamiento de estos conceptos y su eventual incorporación como base imponible del tributo.

Borrador de la reforma laboral: excepciones a la gravabilidad

La normativa actual ya establece excepciones específicas a la gravabilidad. Los conceptos que quedan excluidos del Impuesto a las Ganancias son:

La provisión de ropa de trabajo o cualquier elemento de indumentaria y equipamiento, siempre que su uso sea exclusivo en el lugar de trabajo.

o cualquier elemento de indumentaria y equipamiento, siempre que su uso sea exclusivo en el lugar de trabajo. Los cursos de capacitación o especialización, si son considerados indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado dentro de la empresa.

En síntesis, la inclusión de un beneficio social en la base imponible del impuesto dependerá directamente de la naturaleza y el concepto específico que el empleador otorgue.