Javier Milei roza el 50% de imagen positiva en su segundo año de gobierno: qué reflejó la nueva encuesta

A días de que se cumplan dos años de gestión del Gobierno de Javier Milei, un sondeo de Opina Argentina relevó que el presidente conserva el 50% de imagen positiva. Esto lo posiciona por encima de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El dato sugiere un sólido respaldo popular al líder libertario en la mitad de su presidencia.

La encuesta, de Opina Argentina, se realizó entre el 1 y el 3 de diciembre. Los protagonistas fueron 1772 argentinos mayores de 18 años. El estudio detalló que el 49% de los consultados tiene una imagen favorable del mandatario, mientras que el 50% expresó una opinión negativa. Estos números reflejan un crecimiento de un punto en la aprobación y una caída de dos en el rechazo respecto al sondeo de noviembre.

El análisis, además, mostró una marcada diferencia en la percepción del Presidente según el género de los encuestados. Entre los hombres, casi seis de cada diez (57%) manifestaron una consideración positiva hacia Milei. En contraste, solo el 41% de las mujeres consultadas expresó una imagen favorable, siendo el 57% la proporción de quienes lo desaprueban.

La comparación sobre las opiniones de Javier Milei, sus antecesores y la oposición

Al comparar los dos primeros años de las últimas tres presidencias, Javier Milei llega a diciembre de su segundo año mejor posicionado en la opinión pública. Mauricio Macri, en diciembre de 2017, registraba un 40% de imagen positiva, mientras que Alberto Fernández, en diciembre de 2021 y afectado por la pandemia, apenas alcanzaba el 28%. La imagen de Milei se ha mantenido más estable, oscilando entre el 55% al inicio y el actual 49%, a diferencia de la fuerte caída de Fernández.

El Presidente no es la única figura del oficialismo con buen respaldo, ya que la senadora Patricia Bullrich comparte un posicionamiento similar. Ella registra un 49% de imagen positiva y un 50% de negativa entre los consultados por Opina Argentina. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también mejoró su percepción, alcanzando un 43% de aprobación y un 52% de rechazo.

En el arco opositor, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se consolida como el referente con mayor aprobación, superando incluso al ministro Caputo en la valoración de los encuestados. Kicillof obtiene un 44% de imagen positiva y un 55% de negativa, mostrando una mejora de tres puntos en su favor. Otros líderes peronistas, como Cristina Kirchner y Sergio Massa, se ubican por debajo, con 37% y 35% de aprobación, respectivamente.