Facundo Jones Huala está preso en Bariloche, aún sin cargos: “No hay información precisa”

El referente mapuche Facundo Jones Huala, detenido anoche en El Bolsón por una nueva investigación judicial impulsada por la ministra Patricia Bullrich, se encuentra detenido en la Policía Federal de Bariloche y este martes tendrá la audiencia de formulación de cargos. Sus abogados dijeron que “no hay información precisa” de la causa hasta el momento porque se encuentra reservada.

Jones Huala fue detenido por la Policía Federal, según destacó la ministra de Seguridad de la Nación, que impulsó una investigación a cargo de la fiscalía federal de Bariloche, denunciado inicialmente por delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, según confirmó a Diario RÍO NEGRO Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados que representa al líder mapuche.

El letrado dijo que esta madrugada, alrededor de las 3, le informaron los cargos por los cuáles se investiga a Jones Huala, pero la imputación formal se realizará este martes en una audiencia que dirigirá el Juzgado Federal de Bariloche.

La sede de la Policía Federal en Bariloche se encuentra vallada este lunes, por la detención de Jones Huala. No hay manifestaciones. Foto: Chino Leiva

Jones Huala se encuentra detenido en la sede de la Policía Federal de Bariloche, en la calle Tiscornia y Morales. El edificio fue vallado y hasta media mañana no hubo manifestaciones de ningún tipo.

Jones Huala fue notificado de la investigación previamente

Franquet explicó a este diario que Jones Huala fue notificado de la investigación un mes y medio atrás, pero desconocían el pedido de captura. Incluso previo a su detención los abogados de la Gremial solicitaron una audiencia preliminar para tener información de las imputaciones en la que “no hubo información precisa”.

En febrero, la ministra Bullrich anunció una denuncia contra Jones Huala por «incitación a la violencia colectiva», luego de expresiones públicas del líder mapuche en la presentación de su libro en Bariloche. Se desconoce si la detención actual es una derivación de aquella denuncia.

“La Fiscalía después de varias semanas de insistir contesta que por orden del juez no podían dar información y esto no es así, el juez no puede dar órdenes a la fiscalía con el nuevo código”, señaló el abogado y afirmó que de manera posterior se realizó la audiencia preliminar en la que se indicó que el caso estaba “en reserva” con un plazo hasta el 12 de junio, que puede ser prorrogado o no.

En medio de esa discusión, ayer se detiene a Jones Huala y se precipitó la audiencia de formulación de cargos para este martes porque se debe concretar en un plazo de 72 horas.

“Seguramente en esa audiencia se va a discutir la prisión preventiva si la solicita la Fiscalía”, dijo Franquet y estimó que en ese contexto los abogados defensores y el acusado se enterarán “en qué se basan esas imputaciones”.