Video | La mamá de Jones Huala y su angustia tras la detención del referente mapuche: «Estoy cansada»

Este domingo la Policía Federal detuvo al referente mapuche, Facundo Jones Huala, en El Bolsón por orden de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Sus abogados denunciaron que “no hay información precisa” y su madre, Isabel Pitty Huala, difundió su hartazgo en las redes sociales. «Estoy cansada, cansada, cansada», rompió en llanto.

El video la compartió en su cuenta de Facebook, tras la noticia sobre la detención de su hijo. «Hay dichos, pero no hay hechos. Así que me tienen re cansada esta ministra Patricia Bullrich que siguen con la persecución, porque no es sólo contra Facundo, es con la familia completa», aseguró.

Dijo que no quiere que le tengan lástima, pero pidió a la gente que esté «atenta» porque teme por su seguridad. «Hago un llamado por cualquier cosa que le pueda pasar a Facundo, que me pueda pasar a mí, porque no sabemos qué puede llegar a pasar», enfatizó.

Detuvieron a Facundo Jones Huala en El Bolsón: «Empezó el circo de la Patito, vallando toda la Federal»

Isabel Pitty Huala comentó que ella estaba en el medio de una feria cuando se enteró de la detención de Jones Huala. Como no tenía datos certeros y en la Policía Federal nadie la atendía, decidió viajar «20 kilómetros» en busca de respuestas, este domingo por la noche.

«Todavía no lo traen a Facundo, pero acá empezó el circo de la Patito (por Bullrich), vallando toda la Federal. Estoy yo sola acá fuera, no sé si soy tan peligrosa que tienen que poner tremenda cantidad de vallas a pedido de la fiscalía y de la denuncia de Patricia Bullrich», reclamó.

Y aseguró: «Aquí estaré hasta que traigan a mi hijo y tenga alguna respuesta de por qué, cómo y cuándo y sino me iré al Juzgado Federal».

La mujer se mostró «indignada» y compartió su preocupación en las redes, en un video donde se mostró muy angustiada. «Estoy cansada, cansada, cansada. Hasta cuándo este gobierno, hasta cuándo este país va a seguir contra nosotros, los mapuches», lamentó.

Antes de finalizar, recordó el genocidio contra las comunidades originarias y recalcó: «Hasta cuándo esta persecución, este negacionismo contra el pueblo mapuche. Y no quieron que me tengan lástima, solamente que esté atenta la gente porque no voy a dejar de pelear por mi pueblo y por mis hijos.

Por qué detuvieron a Facundo Jones Huala

Jones Huala fue detenido por la Policía Federal, según destacó la ministra de Seguridad de la Nación, que impulsó una investigación a cargo de la fiscalía federal de Bariloche. Lo denunció por delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, según confirmó a Diario RÍO NEGRO Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados que representa al líder mapuche.

Explicó que Jones Huala fue notificado de la investigación un mes y medio atrás, pero desconocían el pedido de captura. Incluso previo a su detención los abogados de la Gremial solicitaron una audiencia preliminar para tener información de las imputaciones en la que “no hubo información precisa”.

“La Fiscalía después de varias semanas de insistir contesta que por orden del juez no podían dar información y esto no es así, el juez no puede dar órdenes a la fiscalía con el nuevo código”, señaló el abogado.

Afirmó que de manera posterior se realizó la audiencia preliminar en la que se indicó que el caso estaba “en reserva” con un plazo hasta el 12 de junio, que puede ser prorrogado o no. En medio de la discusión, ayer se detuvo a Jones Huala y se precipitó la audiencia de formulación de cargos para este martes, porque se debe concretar en un plazo de 72 horas.

“Seguramente en esa audiencia se va a discutir la prisión preventiva si la solicita la Fiscalía”, señaló Franquet.