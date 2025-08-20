Fentanilo contaminado: el paciente de Viedma recibió el medicamento en abril

El paciente de Viedma, que habría recibido fentanilo contaminado, continúa con buena evolución en un centro asistencial privado de esta ciudad mientras que se confirmó que el medicamento en cuestión le fue suministrado a fines de abril previo a que estallara el escándalo con el producto elaborado por el laboratorio HLB Pharma.

Luego de una intervención quirúrgica habría tenido algunas complicaciones que, tras distintos análisis, determinaron en los últimos días que se convirtiera en un caso sospechoso de contaminación con fentanilo.

Las autoridades de Salud de Río Negro realizaron el informe correspondiente ante sus pares de Nación y aguardan el envío de toda la documentación requerida al centro asistencial que permita continuar con la investigación.

Entre lo datos requeridos figuran la historia clínica del paciente, la fecha de ingreso, el motivo, los análisis y cultivos realizados y las consultas posteriores, además de la identificación de la marca y el lote del medicamento suministrado, entre otros.

El caso reportado en Viedma no tuvo el mismo desenlace de otros cientos que se conocieron en distintos puntos del país, por lo tanto habrá que esperar para saber si el paciente y la empresa de salud inician algún tipo de demanda contra el laboratorio involucrado.

Desde Salud de Río Negro se recordó que toda los medicamentos elaborados por HLB Pharma, no solo el fentanilo, fueron retirados de los hospitales públicos y centros privados una vez conocida la alerta de la Anmat, en mayo, aunque todavía se mantienen en resguardo hasta tanto haya una resolución judicial al respecto.

Por otra parte, la Provincia no avanzó en ninguna acción judicial teniendo en cuenta que las compras fueron realizadas a diferentes y proveedores que también serían damnificados por el laboratorio fabricante.