El relato de un extrabajador del laboratorio HLB Pharma donde salió el fentanilo contaminado: «Era un desastre total»

Un exempleado de los Laboratorios Ramallo, la empresa investigada por la elaboración de los lotes contaminados vendidos por HLB Pharma, reveló detalles de cómo se trabajaba en el sitio. En las últimas horas, se conoció un informe del Cuerpo Médico Forense que constató que en 12 de las 20 historias clínicas de pacientes muertos por la inoculación del fentanilo contaminado hubo un “nexo concausal” del opioide.

“Nadie sabía qué estaba haciendo. Era como fabricar fentanilo en una carnicería”, relató en diálogo con TN.

Y agregó: “Empecé en la producción de suero, después pasé a empaque y finalmente a la caldera. Todo esto sin ningún tipo de estudio farmacéutico. Necesitaba trabajo, presenté mi curriculum y me llamaron».

El extrabajador señaló su «última función fue como operador de la caldera. Es como un lavarropas gigante que generaba vapor para esterilizar. No tenía permisos ni normas de seguridad, si explotaba nos moríamos todos. Yo mismo puse plata de mi bolsillo para comprar válvulas y mangueras porque tenía miedo de que me pasara algo».

Remarcó que había negligencias durante los procedimientos de la planta. “Había fraccionadores que producían todos los medicamentos, se hacían lotes gemelos, uno original y otro copia, trucho. Todo era para vender más, para ganar plata, sin registrar nada”, contó.

Describió que el agua que «usábamos era de la canilla, sin tratamiento. En los sueros aparecían partículas de vidrio, de plástico, de óxido. Era un desastre total”.

Fentanilo contaminado: estudian un caso sospechoso en Viedma

Leonardo Gil, secretario de Salud de Río Negro, confirmó ayer que se estudia en Viedma un caso sospecho asociado al fentanilo contaminado y la Coordinación Provincial de Epidemiología reportó el caso en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para «dar curso a la investigación oficial».

El funcionario señaló que se trata de «un paciente que permanece internado en el sistema privado de salud que «se encuentra en proceso de investigación epidemiológica con el fin de recabar más información sobre resultados de laboratorio y antecedentes epidemiológicos».

Lo que reveló un informe forense sobre el fentanilo contaminado

Un informe del Cuerpo Médico Forense constató que en 12 de las 20 storias clínicas de pacientes muertos por la inoculación del fentanilo contaminado hubo un “nexo concausal” del opioide, desarrollado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, que incidió en el desenlace fatal.

El peritaje se llevó a cabo en base al lote Lote 31202 realizado el 18 de diciembre de 2024 y adulterado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y constató “un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

Los especialistas señalaron que el fármaco contaminado estaba presente en la sangre de los fallecidos, los cuales son 87 confirmados, mientras que otros 9 se encuentran bajo investigación.

El análisis se llevó a cabo en nueve historias clínicas de los siguientes centros de salud: Hospital Italiano de Rosario; Hospital Italiano de La Plata, Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario; Sanatorio Parque de Rosario; Sanatorio Parque de Entre Ríos; Sanatorio Cullen de Santa Fe y el Instituto Dupuytren Traumatología y Ortopedia.

Cada caso fue clasificado en tres categorías distintas: en primer lugar, se utilizó el “nexo concausal” que se refiere “a los casos en los que el cuadro infeccioso vinculado a los microorganismos con demostrada identidad fenotípica, molecular y genómica con los recuperados de las ampollas de Fentanilo de HLB Pharma constituye un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal. Guarda Relación con el Fármaco Contaminado”.

Por su parte, el “nexo causal directo” posee un “factor determinante en la muerte y/o enfermedad sin que existan otras condiciones médicas que expliquen dichos causales”.

En tanto, el “nexo causal fortuito” abarca “a los pacientes que presentan algún antecedente de infección que involucra a los gérmenes de estudio en coexistencia de eventos clínicos al momento de su fallecimiento con entidad suficiente para causar la muerte independientemente del antecedente mencionado”, motivo por el que se detectaron cuatro casos vinculados a esta clasificación.