Fentanilo contaminado: familias de las víctimas aseguran que la ausencia de un diputado demoró la Comisión Investigadora.

Las familias de las víctimas del fentanilo contaminado hicieron una fuerte denuncia y apuntaron contra el diputado nacional Nicolás Mayoraz. Afirmaron que su ausencia en la última reunión provocó la demora de la creación de la Comisión Investigadora, la cual buscará esclarecer el caso.

El descargo de los familiares fue compartido en una carta pública donde indicaron que el 4 de septiembre se realizó una reunión en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, a la cual no asistió el diputado Mayoraz. Debido a esta situación no pude emitirse dictamen para la creación de dicha comisión ya que no se logró convocar al plenario conjunto.

«Esta falta de convocatoria prolonga la conformación de la comisión investigadora, retrasando al menos 20 días el inicio de un trabajo clave para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia», manifestaron en el escrito al que accedió Noticias Argentinas.

Tras esto, reiteraron el pedido de celeridad y compromiso institucional, ya que «cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor para las familias afectadas».

«Confiamos en su compromiso con la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado», expresaron en la carta adjuntada a Mayoraz.

Según detalló el ANMAT, se constataron modificaciones no declaradas

El pasado 4 de septiembre, durante una verificación no programada, el INAME constató que la compañía había efectuado modificaciones estructurales que no fueron oportunamente declaradas.

Por este motivo, se dispuso la inhibición inmediata de todas sus actividades productivas hasta tanto complete las adecuaciones correspondientes y reciba un dictamen positivo.

La decisión se enmarca en un relevamiento exhaustivo de expedientes pendientes de resolución iniciado tras el nombramiento del nuevo director del INAME, Gastón Morán

Con Agencia de Noticias Argentinas.