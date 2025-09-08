Las muertes de un tío y su sobrino que conmocionan al Alto Valle: cronología desde la desaparición hasta el hallazgo de sus cuerpos

La misteriosa desaparición de un tío y su sobrino en el Alto Valle finalmente terminó, pero en tragedia. El Ministerio Público Fiscal confirmó a Diario RÍO NEGRO que se trataba de Milton García (35) y Santiago Martín Obreque (20), quienes eran buscados intensamente por su familia desde que se lo vio por última vez a la salida de un boliche en Huergo. La investigación ahora busca esclarecer cómo murieron.

Cronología desde la desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo: una búsqueda que duró más de 24 horas

En base a la denuncia compartida por la Policía a Diario RÍO NEGRO y el relevamiento de las publicaciones realizadas por su familia donde pedían ayuda para encontrar a los jóvenes, la desaparición se registró el sábado a la madrugada.

La noche en que desaparecieron, Milton García (35) y su sobrino, Santiago Martín Obreque (20), salieron de Godoy en una moto Honda Titán 150cc de color azul. Su destino era el boliche Cataleya, en la esquina de Avenida Moreno y Belgrano, en la localidad de Huergo.

Se estima que ambos estuvieron en el sitio hasta aproximadamente las 7.10 del día sábado 6 de septiembre. Una cámara de seguridad los captó a esa hora a la salida del boliche: Milton llevaba un pulóver color ladrillo, pantalón deportivo gris y zapatillas blancas con azul y Santiago llevaba puesta una campera de abrigo tipo corderoy negra, un jean ancho negro y zapatillas grises.

Milton García captado en una cámara de seguridad el sábado a la madrugada

La familia, aunque no publicó el video, difundió una captura de imagen y explicó que los jóvenes fueron vistos esa madrugada intentando arrancar su moto. Como no pudieron hacerlo, siguieron su camino caminando por la Avenida en dirección a la Ruta 22.

Tomaron la Avenida Moreno que luego se convierte en Avenida Perón y conecta con la Ruta 22

Esa fue la última imagen que lograron obtener de los dos, se estima que más adelante lograron hacer funcionar la moto y emprendieron su camino hacia su localidad, Godoy. Ubicada a aproximadamente 9 kilómetros de Huergo hacia el este.

Sin embargo, nunca llegaron. Las horas transcurrían y no había novedades. Su familia se puso en alerta cuando se percataron que ambos habían faltado a sus respectivos trabajos. Comenzaron a enviarles mensajes y a llamarlos, pero todas las comunicaciones eran un fracaso: sus celulares daban apagados.

La familia, al no tener noticias de ellos, hizo la denuncia. La Policía de Río Negro es informada de la desaparición y se activa el protocolo de búsqueda de personas, más tarde el caso llega al Ministerio Público Fiscal.

El domingo 7 de septiembre, la búsqueda seguía igual: no había rastros ni de Milton ni de Santiago. Por este motivo se intensificaron los rastrillajes en distintos sectores, incluyendo zonas de rutas y alrededores.

Cerca de las 13 horas, las autoridades recibieron el primer reporte que alteró la búsqueda: habían encontrado un cuerpo en un canal de riego. El hallazgo tuvo lugar en una zona conocida como Tres Puentes, ubicada en el tramo que conecta Huergo con Godoy.

Fueron hallados en la zona conocida como Tres Puentes Foto: Juan Thomes

Las autoridades para no dar información prematura, sólo adelantaron que se investigaban si correspondía a alguno de los jóvenes desaparecidos. Poco tiempo después, confirmaron que el primer cuerpo hallado era el del sobrino, Santiago Obreque.

Ante esta situación se intensificó la búsqueda dentro del canal con personal especializado para dar con Milton García, así fue que alrededor de las 18 la Policía dio con su cuerpo.

Milton García (izquierda) y Santiago Martín Obreque (derecha)

El operativo policial para recuperar los cuerpos fue complejo, debido al caudal de agua del canal, y requirió la participación de equipos especializados.

Es importante destacar que la investigación sobre las causas de su muerte y las circunstancias del hallazgo aún están en curso. Al principio surgió la información de que habían encontrado la moto en la zona, pero su familia descartó esta información.