Fernández habló de la crisis, la inflación y el dólar: “No me van a torcer el brazo”

En un efusivo discurso ante la comunidad científica, el presidente Alberto Fernández, se refirió al contexto de crisis que atraviesa la Argentina, la inflación, la suba del dólar y le respondió a “los que me quieren torcer el brazo” a quienes indicó: sepan que no me van a torcer el brazo porque cuento con cada uno de ustedes”, afirmó en alusión al auditorio en el que se encontraban 16 gobernadores.

Fernández encabezó este mediodía un acto en el Museo del Bicentenario con anuncios de inversiones en ciencia y en ese contexto se refirió a la situación actula del país.

“Venimos creciendo con muchas dificultades, a veces uno siente que son demasiados los obstáculos que se imponen a todos los que gobernamos”, dijo Fernández y aludió de manera directa a los gobernadores a quienes acotó: “saben de los que les hablo porque lo vivimos”.

Fernández indicó que “cada problema que tuvimos, lo enfrentamos y cada problema que tuvimos, lo sorteamos” y aseguró que tiene enfrente el desafío de la inflación, de “enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo y no los liquidan cuando el país lo necesita”.

“A cada uno de esos desafíos, sepan todos, le voy a poner el pecho y voy a superar los desafíos como lo hicimos en el pasado”, enfatizó Fernández quien también menciono que el país venía en crecimiento a partir de octubre pasado pero que la güera entre Ucrania y Rusia alteró el contexto internacional y consecuentemente también afecta a la Argentina.

Fernández aludió a críticas por encabezar un acto de inversión en ciencia en el contexto del país y dijo que “no descuida” esa situación de crisis. Repasó que heredó una deuda de 6.600 millones de dólares, encabezó la renegociación con el Fondo Monetario Internacional en el contexto de la pandemia, bajó el desempleo a menos del 7% y remarcó un crecimiento en la economía del 10,3%. También afirmó que la obra pública no se detuvo y prometió no frenarla.

“Somos muy conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y conscientes que la crisis global hace más difícil salir de la inflación que muchos pregonan y siembran incertidumbre a ese tema”, señaló el presidente.

Agregó que su gobierno hará “todo lo que esté a nuestro alcance para que el 7,4% de crecimiento de mayo no se caiga” y remarcó que buscará que “la puja sea distribuida y esta vez se vuelque en favor de los que trabajan y de los más necesitados”.