Ficha Limpia en Neuquén: la discusión se dará por la letra chica del proyecto

El proyecto de ley de Ficha Limpia, que busca bloquear la postulación a cargos electivos, la asunción en los mismos, y la designación como funcionarios de personas con condenas por delitos dolosos (cometidos con intención) en doble instancia (pero aún sin firmeza) promete discusiones técnicas y políticas en la Legislatura de Neuquén, aunque todo indica que al final del recorrido será aprobado por amplia mayoría.

«En líneas generales es un proyecto muy bueno, es necesario. Más allá de discusiones técnicas son señales que el poder político tiene que enviarle a la ciudadanía para reconstruir confianza», dijo el diputado del bloque oficialista Avanzar, Francisco Lépore.

Por su parte Marcelo Bermúdez, del PRO, señaló que «con esta presentación del proyecto por parte del gobernador Rolando Figueroa nos garantizamos una masa crítica de diputados capaces de convertirlo en ley, le da otro impulso».

Una discusión local

Lépore dijo a diario RÍO NEGRO que «tengo entendido que en la redacción del proyecto se tuvieron en cuenta los antecedentes que se están debatiendo pero queremos desengancharlo de la discusión nacional. Para nosotros es una cuestión estrictamente local».

Ante una consulta, dijo que «puede ser discutible la aplicación retroactiva» de la ley, pero «no hay casos para atrás» en la provincia.

Este medio consultó en el Tribunal Superior de Justicia: la Sala Penal no tiene pendiente de revisión ninguna sentencia por delitos contra la administración pública.

(Casi) todos los delitos

De todas maneras el proyecto que presentó Figueroa en la Legislatura es muy abarcativo: impide la postulación a cargos electivos de las personas condenadas por casi todos delitos dolosos, comunes o federales, cuando la sentencia fuera confirmada en segunda instancia. La única excepción son las calumnias e injurias.

«Esta inhabilitación se extiende por el plazo que dure la condena y cesará en caso de que la sentencia sea revocada», dice la propuesta.

Si la sentencia de segunda instancia recae entre la elección y la asunción en el cargo, la Junta Electoral no podrá proclamar a la persona en cuestión, quien no podrá sentarse en la banca.

De acuerdo con el sistema procesal penal que rige en la provincia de Neuquén, las sentencias de «segunda instancia» las dicta el Tribunal de Impugnación, que tiene 9 integrantes y funciona en salas de a 3 por sorteo.

La letra chica

Bermúdez acompaña el proyecto, pero tiene observaciones con la letra chica. No está de acuerdo, por ejemplo, con que la inhabilitación se extienda solo por el plazo que dure la condena. «El condenado por un delito grave pierde la posibilidad de ser candidato para siempre», dijo a la radio LU5.

La otra diferencia del PRO es por una excepción. Según el proyecto del oficialismo, no están alcanzados por la inhibición los condenados por calumnias e injurias; Bermúdez quiere incluirlos.

Recordó que su sector político presentó una iniciativa similar en la gestión anterior que no fue tratada. Sobre el proyecto del oficialismo indicó que «iremos avanzando en la búsqueda de la redacción final».

La opinión de la izquierda

Una postura crítica es la del diputado Andrés Blanco (FIT): «la Ficha Limpia no es una forma de resolver el tema de la corrupción», dijo consultado por este diario.

Opinó que «el Poder Judicial es un complemento del poder, no podés depositar en la justicia la capacidad de proscripción. En nuestro caso no es que no vemos la corrupción, lo que decimos es que esta no es la manera de resolverla».

Blanco señaló que el caso de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz «fue un claro caso de carpetazo: el mensaje político fue: sacás los pies del plato y te ponemos una carpeta. A nosotros no nos pueden venir con un carpetazo, pero es claro que no hay independencia de poderes».

Dijo que dentro del FIT no hay militantes con condenas o procesos penales por protestas sociales, aunque «compartimos espacio político con otros sectores que sí los tienen. Estos son mecanismos peligrosos, proscriptivos, que se utilizan para señalar a opositores con la excusa de la transparencia», dijo Blanco.