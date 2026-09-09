Debate en Neuquén por el futuro de la educación: «Necesitamos mediciones para saber dónde estamos»

Bajo el lema «Educación y futuro. Neuquén: impacto con desarrollo nacional», el sector se reúne en el XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa para analizar los desafíos del sistema, la necesidad de contar con datos confiables y el papel del sector productivo en una provincia atravesada por el crecimiento de Vaca Muerta. «Necesitamos mediciones para saber dónde estamos», afirmó Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050. Sostuvo que debe ser un tema prioritario de cara a las elecciones 2027.

El foro se realizará el martes 15 de septiembre, de 9 a 12.30, en el Auditorio Ene del Polo Científico Tecnológico de Neuquén. La actividad será presencial y también tendrá transmisión por Zoom. La apertura estará a cargo de la ministra de Educación neuquina, Soledad Martínez, y se prevé la participación del gobernador Rolando Figueroa. El cierre estará a cargo de la especialista Guillermina Tiramonti.

Valoró la inversión educativa, los salarios docentes y las becas Gregorio Álvarez, pero advirtió que la provincia enfrenta una dificultad: la falta de información suficiente sobre los niveles de aprendizaje. «Neuquén es una de las provincias que más invierte en el país en educación”, señaló, aunque aclaró que ese esfuerzo debe acompañarse con evaluaciones que permitan saber qué resultados obtiene el sistema y qué políticas hacen falta para mejorarlo. Señaló que todo eso se debatirá en el foro.

Por qué es importante medir la calidad educativa en Neuquén

Para Álvarez Trongé la ausencia de datos sólidos impide construir un diagnóstico preciso. Según explicó, Neuquén registra una participación muy baja en las pruebas Aprender: cerca del 20% en el nivel primario y del 42% en el secundario. «La gran pregunta es qué es lo que sucede, por qué no se presentan», planteó. La situación dificulta la comparación con las otras 23 jurisdicciones y limita la posibilidad de definir políticas públicas con una mirada común para todo el país.

El presidente de Educar 2050 consideró que las pruebas nacionales constituyen una herramienta necesaria, aunque no suficiente. También valoró la posibilidad de que Neuquén avance con evaluaciones propias, siempre que exista una articulación con los resultados de Aprender.

A esa estrategia podrían sumarse las pruebas EGRA, destinadas a medir la alfabetización temprana, y la participación en evaluaciones internacionales como PISA. A esa estrategia podrían sumarse las pruebas EGRA, destinadas a medir la alfabetización temprana, y la participación en evaluaciones internacionales como PISA. Se mostró preocupado frente a los resultados «desastrosos para Argentina». «Se han presentado Córdoba, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza, con lo cual también podría ser un objetivo para Neuquén medirse con esa herramienta», mencionó.

Señaló que la evaluación tampoco debe limitarse a los resultados dentro de la escuela. Para Álvarez Trongé, el seguimiento de los egresados puede aportar información relevante: el ingreso a la universidad, la permanencia durante el primer año y las dificultades que atraviesan los estudiantes forman parte de la calidad del sistema. La pregunta no es solo cuántos jóvenes terminan la secundaria, sino también con qué herramientas llegan a la educación superior y qué posibilidades tienen de sostener sus estudios.

«Cualquier pozo petrolero en Neuquén, o cualquier industria, negocio o comercio, necesita mediciones. Lo mismo pasa en materia educativa. Necesitamos mediciones para saber dónde estamos», enfatizó.

La educación, un tema central en las elecciones 2027

Para Álvarez Trongé, la educación debe ocupar un lugar prioritario en el debate político y social. «Debe ser un tema de todos y no solamente un problema de la escuela o del docente», afirmó. El referente comentó que por eso es importante este tipo de foros y espacios para dar una discusión amplia que permita definir objetivos, sostener políticas y revisar sus resultados año tras año.

El presidente de Educar 2050 pidió que la educación forme parte de las propuestas electorales. «Tenemos que votar educación, no solamente economía o seguridad«, remarcó. Su planteo apunta a que las campañas incluyan compromisos concretos sobre aprendizaje, alfabetización, formación docente, salarios y condiciones de trabajo.

Destacó que la responsabilidad, además, no corresponde únicamente a las provincias. Álvarez Trongé cuestionó la idea de que cada jurisdicción deba resolver por su cuenta los problemas educativos y salariales. «El Gobierno nacional tiene una responsabilidad indelegable en materia educativa y no puede mirar al costado», aseveró.

Recordó que la Ley de Educación Nacional establece que constituye una prioridad y que tanto la Nación como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben asumir responsabilidades.

La mejora del sistema también requiere fortalecer la tarea docente. El titular de Educar 2050 reclamó mejores salarios, condiciones laborales adecuadas y formación continua. «No es posible que los docentes estén mal pagos frente a un desafío tan grande como el que tiene el país», enfatizó.

Un foro abierto para pensar el futuro de Neuquén

El encuentro propone una conversación amplia sobre una provincia que concentra expectativas por sus recursos naturales y por el desarrollo de Vaca Muerta. La intención de Educar 2050 es trasladar el debate al territorio neuquino para poner en diálogo la riqueza económica con las necesidades educativas.

La agenda incluirá un panel sobre la situación y los desafíos de la educación en la Cuenca neuquina y otro sobre educación, empleabilidad y desarrollo. La participación del mundo empresarial será uno de los ejes. Álvarez Trongé sostuvo que las empresas no deben limitar su compromiso a las escuelas técnicas ni a la formación de perfiles requeridos por la industria hidrocarburífera. «La educación no se terceriza», advirtió y pidió una alianza entre Estado, familias, docentes y sector productivo desde el nivel inicial.

La presencia de Guillermina Tiramonti aportará una mirada de cierre sobre los debates del foro. El presidente de Educar 2050 destacó su trayectoria académica y su capacidad para vincular los datos, las posiciones expuestas y las tendencias educativas nacionales e internacionales. Su intervención buscará ordenar las conclusiones y aportar posibles caminos para la toma de decisiones.

La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa, y está destinada a toda la comunidad neuquina: docentes, estudiantes, familias, especialistas, representantes sindicales, empresas, organizaciones sociales y medios de comunicación. Se podrá asistir de manera presencial al Polo Científico Tecnológico o participar por Zoom.

«Estos foros nos llevan a tener argumentos para conversar, discutir y pedir una política educativa», recalcó Álvarez Trongé.