Figueroa confirmó que Leticia Esteves será la nueva ministra de Turismo de Neuquén
El gobernador publicó en sus redes sociales el cambio en el ministerio de Turismo.
La confirmación oficial de que Leticia Esteves asumirá la conducción del nuevo Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales generó una amplia repercusión en redes sociales durante la jornada.
El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la continuidad del “Modelo Neuquino” y agradeció la labor de Gustavo Fernández Capiet, actual ministro de Turismo, que pasará a dirigir la empresa pública Neuquentur.
La publicación del mandatario fue acompañada por decenas de mensajes de apoyo que celebraron la decisión y subrayaron el fortalecimiento institucional del área, que integrará tres sectores estratégicos bajo una misma conducción.
En su cuenta de X (ex Twitter), Esteves agradeció la confianza del gobernador y calificó su designación como “un enorme desafío”, comprometiéndose a “seguir trabajando en equipo por y para los neuquinos”.
Gracias @Rolo_Figueroa por la confianza para asumir este enorme desafío. 💪🏼— Leti Esteves (@LetiEstevesNqn) November 9, 2025
Seguimos trabajando en equipo por y para los Neuquinos ❤️
La funcionaria, que hasta ahora se desempeñaba como secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, será la encargada de coordinar políticas ambientales con el desarrollo turístico provincial.
Su publicación recibió numerosos mensajes de respaldo, entre ellos el de Fernández Capiet, quien felicitó públicamente a su sucesora y destacó la relevancia del turismo como motor de empleo y desarrollo local.
“Con su compromiso y trabajo, confío en que seguiremos fortaleciendo el turismo con identidad neuquina”, expresó el funcionario, marcando un traspaso de gestión en tono de continuidad y cooperación.
También se sumaron voces del gabinete y referentes políticos, como Julieta Corroza, que celebró la designación de Esteves y la definió como “una mujer comprometida y con una profunda convicción por este modelo de gobierno que construye oportunidades para todos los neuquinos”.
Las interacciones en torno a la noticia mostraron un clima de consenso dentro del oficialismo y la intención de consolidar una estructura ministerial más integrada, con foco en la sostenibilidad y la promoción territorial.
La conversación digital reflejó así no solo un cambio de nombres, sino también una reafirmación de las prioridades de gestión de la actual administración provincial.
