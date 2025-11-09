Figueroa confirmó que Leticia Esteves será la nueva ministra de Turismo de Neuquén

La confirmación oficial de que Leticia Esteves asumirá la conducción del nuevo Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales generó una amplia repercusión en redes sociales durante la jornada.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la continuidad del “Modelo Neuquino” y agradeció la labor de Gustavo Fernández Capiet, actual ministro de Turismo, que pasará a dirigir la empresa pública Neuquentur.

La publicación del mandatario fue acompañada por decenas de mensajes de apoyo que celebraron la decisión y subrayaron el fortalecimiento institucional del área, que integrará tres sectores estratégicos bajo una misma conducción.

En su cuenta de X (ex Twitter), Esteves agradeció la confianza del gobernador y calificó su designación como “un enorme desafío”, comprometiéndose a “seguir trabajando en equipo por y para los neuquinos”.

Gracias @Rolo_Figueroa por la confianza para asumir este enorme desafío. 💪🏼

Seguimos trabajando en equipo por y para los Neuquinos ❤️ https://t.co/knYTbR649a — Leti Esteves (@LetiEstevesNqn) November 9, 2025

La funcionaria, que hasta ahora se desempeñaba como secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, será la encargada de coordinar políticas ambientales con el desarrollo turístico provincial.

Su publicación recibió numerosos mensajes de respaldo, entre ellos el de Fernández Capiet, quien felicitó públicamente a su sucesora y destacó la relevancia del turismo como motor de empleo y desarrollo local.

“Con su compromiso y trabajo, confío en que seguiremos fortaleciendo el turismo con identidad neuquina”, expresó el funcionario, marcando un traspaso de gestión en tono de continuidad y cooperación.

También se sumaron voces del gabinete y referentes políticos, como Julieta Corroza, que celebró la designación de Esteves y la definió como “una mujer comprometida y con una profunda convicción por este modelo de gobierno que construye oportunidades para todos los neuquinos”.

Las interacciones en torno a la noticia mostraron un clima de consenso dentro del oficialismo y la intención de consolidar una estructura ministerial más integrada, con foco en la sostenibilidad y la promoción territorial.

La conversación digital reflejó así no solo un cambio de nombres, sino también una reafirmación de las prioridades de gestión de la actual administración provincial.