Rolando Figueroa diseña su nuevo gabinete: Leticia Esteves será ministra de Turismo de Neuquén

Leticia Esteves es parte del PRO en la provincia. El partido integra el frente Neuquinizate. Foto Matías Subat.

El gobernador Rolando Figueroa había adelantado que iba a hacer cambios en la nómina de 11 ministros que lo acompañan en su gestión con miras a los dos últimos años de mandato, tras las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, este martes asumirá Leticia Esteves en la cartera de Turismo que absorberá el área de Ambiente, Recursos Naturales y Recursos Hídricos.

La decisión implica un reconocimiento a Esteves, quien fue diputada provincial del PRO. Luego del ingreso de ese partido al frente oficialista comenzó la gestión como secretaria de Planificación y Vinculación Institucional del gobierno de la provincia.

El 28 de julio del año pasado fue ascendida al cargo de secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, bajó la dirección del ministro de Energía, Gustavo Medele.

Con este cambio, el ministerio que hoy conduce Gustavo Fernández Capiet pasará a denominarse de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales con lo que conserva, Esteves, la tarea que había asumido hace 14 meses.

Fernández Capiet, quien tuvo protagonismo en su gestión desde que asumió el gobierno de Figueroa en diciembre de 2023 especialmente con la licitación del mayor centro de deportes invernales que tiene la provincia, el Cerro Chapelco, será removido a las tareas de difusión y comercialización del turismo en la empresa mixta Neuquéntur.

El gobierno provincial, según trascendió, revalorizará la inversión que realiza en infraestructura para la promoción del turismo y promoverá la inversión a través de líneas crediticias especiales para fomentar la actividad, la segunda que aporta al Producto Bruto Geográfico después de los hidrocarburos.

Salvatori por Calvalho

Hipólito Salvatori, quien hoy tiene a su cargo la subsecretaría de Industria, revestirá como secretario de Recursos Naturales que abarcará el área de Tierras, Recursos Hídricos y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento.

Se indicó que la elección tanto de Esteves como de Salvatori es una apuesta a una nueva generación de dirigentes que ya formaban parte del gobierno.

Así, el ministerio de Esteves, además de las tareas vinculadas al turismo, los recursos naturales e hídricos, tendrá bajo su órbita la empresa Ente Provincial de Agua y Saneamiento, EPAS.

Figueroa también adelantó que iba a producir cambios en el ministerio de Economía. Guillermo Koenig continuará en su puesto, pero ya no conducirá el área de Infraestructura que absorbió en enero de este año cuando Rubén Etcheverry fue promovido a titular de Planificación.

Esteves tuvo una intensa actividad política en 2023 cuando encabezó la lista del PRO que apoyaba a Figueroa en el Frente Neuquinizate y luego compitió en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias como candidata a diputada nacional contra Francisco Sánchez. La funcionaria era, entonces, la representante del exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la interna presidencial a manos de Patricia Bullrich.