Figueroa lanza un plan de viviendas: promete 20.000 soluciones habitacionales en la provincia

El gobierno de Neuquén presentó hoy un plan para ejecutar 20.000 soluciones habitaciones, en los próximos dos años, que alcanzará a toda la provincia. El programa implicará una inversión de 450 millones de dólares e incluirá viviendas, loteos con servicios y mesuras.

El gobernador Rolando Figueroa firmó los convenios específicos con 44 municipios y comisiones de fomento que trabajaron para poner a disposición tierras de sus ejidos. También se acordó con 17 mutuales y sindicatos para dar ejecución al 30% de estas soluciones habitacionales.

“Hay personas que necesitan el lote con servicios, hay otras que necesitan una platea, hay personas que necesitan toda la vivienda. Nos tenemos que salir simplemente de la vivienda solamente como una casa, sino que debemos hacer soluciones habitacionales que estén a medida de cada una de las ciudades”, sostuvo el mandatario.

Remarcó que en toda la historia de la provincia «se hicieron 60.000 viviendas, se pagaron 2.700, se están pagando otras 7.000 y hay 50.000 viviendas que no han pagado un centavo». «¿Quién puede sostener un programa de vivienda sin poder cobrar las ejecutadas?», se preguntó Figueroa y explicó que el déficit estimado en la provincia es de 20.000 unidades habitacionales.

Señaló que la inversión de este programa, llamado «Neuquén Habita» se cubrirá con aportes provinciales, recupero de las cuotas de viviendas ya finalizadas, fondos del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y financiamiento de organismos internacionales.

“Un aporte importante que queremos hacer es la posibilidad de cobrar las viviendas, de salir a relevar cada una de esas viviendas. De las 50.000 viviendas que no se han pagado, hay un altísimo porcentaje que son viviendas que están alquiladas”, aseguró el mandatario.

“A partir de este relevamiento, se va a cotizar el valor de la vivienda, se va a tener en cuenta la amortización, se va a dar una facilidad importante para poder cancelarla de contado o bien en 12 cuotas; eso va a financiar este fondo”, indicó. Y agregó: “tenemos la autorización de la Legislatura para colocar títulos y agregarle 250 millones de dólares con títulos públicos”.

Destacó que se fortalecerá la figura del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y también de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). Dijo que el BPN financiará a las personas que son “sujeto de préstamo” y anunció que ADUS “va a participar en el financiamiento de muchas viviendas y servicios”.

“Va a ser de alguna forma monitoreado por el Banco de la Provincia del Neuquén, pero con normas mucho más flexibles, como para que las personas que no tienen acceso a un préstamo bancario puedan obtener el apalancamiento financiero para poder tener su vivienda”, subrayó Figueroa.

Entre las organziaciones que firmaron acuerdos están: la Federación de Mutuales de Neuquén, Mutual Policía, Mutual BPN, Amupepen, CALF, ANEL, Mesa Sindical Neuquén para Neuquén, Viales, Asociación Bancaria, Luz y Fuerza, UPCN, ATE, CGT, Camioneros, Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados y UOCRA.