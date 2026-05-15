YPF invertirá USD 25.000 millones para potenciar Vaca Muerta: fuerte respaldo del Gobierno Nacional y de Neuquén

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto “LLL Oil”, una iniciativa que demandará una inversión estimada de USD 25.000 millones en los próximos 15 años y que promete transformar el perfil exportador energético del país.

El proyecto, impulsado íntegramente por la petrolera estatal, apunta a profundizar el desarrollo de Vaca Muerta y convertir a la Argentina en un actor estratégico dentro del mercado mundial de hidrocarburos.

Horacio Marín celebró esta inversión: “Es el inicio de una nueva etapa”

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó el alcance histórico del plan de inversión.

“Esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, afirmó.

La iniciativa contempla la perforación de 1.152 pozos y alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo hacia 2032. Toda la producción estará destinada al mercado internacional.

Además, se estima que el proyecto generará exportaciones cercanas a los USD 6.000 millones anuales y miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad hidrocarburífera.

El respaldo de Rolando Figueroa

El anuncio tuvo una fuerte repercusión en el gobierno neuquino. El gobernador Rolando Figueroa celebró la noticia en sus redes sociales y remarcó el impacto que tendrá para la provincia.

“Vamos a llevar nuestra energía al mundo. Este anuncio no hace más que ratificar el rumbo que venimos llevando adelante desde el inicio de la gestión con Vaca Muerta como política de Estado”, expresó.

El mandatario provincial también destacó el trabajo de los neuquinos y sostuvo que el proyecto permitirá proyectar “el futuro de la provincia y del país”.

Apoyo del Gobierno nacional

Desde la Casa Rosada también hubo respaldo político al proyecto energético. El presidente Javier Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni celebraron la presentación del nuevo RIGI impulsado por YPF.

En el oficialismo consideran que este tipo de inversiones refuerzan la estrategia de apertura económica y posicionan a Vaca Muerta como uno de los principales motores de generación de divisas para los próximos años.

El proyecto “LLL Oil” se convirtió así en la mayor iniciativa presentada hasta el momento bajo el régimen RIGI y marca un nuevo capítulo en el desarrollo energético argentino.

Más de mil pozos y producción récord

El proyecto prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

Según detalló la compañía, el crudo producido estará destinado en un 100% al mercado de exportación y será transportado a través del sistema VMOS. En paralelo, el gas natural asociado será utilizado para abastecer el mercado interno.

Las estimaciones oficiales indican que LLL Oil podría generar exportaciones cercanas a los USD 6.000 millones anuales hacia 2032.

El impacto económico y en empleo que tendrá el proyecto LLL Oil

Además del fuerte impacto en generación de divisas, el proyecto contempla la creación de alrededor de 6.000 puestos de trabajo directos durante las distintas etapas de desarrollo.

Desde YPF señalaron que el esquema productivo permitirá integrar distintas áreas geográficamente contiguas dentro de Vaca Muerta para aprovechar sinergias operativas y reducir costos.

El modelo incluye instalaciones compartidas, equipos de perforación y fractura comunes, además de una logística integrada para el abastecimiento de arena y agua, recursos fundamentales para la explotación no convencional.

La petrolera destacó que se trata del proyecto más importante presentado hasta el momento dentro del marco del RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno nacional para incentivar grandes inversiones.

Según la empresa, este mecanismo resulta clave para viabilizar iniciativas de gran escala y acelerar el desarrollo energético argentino.

“El RIGI constituye un catalizador fundamental para potenciar el desarrollo masivo de Vaca Muerta y abrir una nueva etapa de inversiones, exportaciones y crecimiento para el país”, indicaron desde la compañía.