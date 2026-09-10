¿Se termina la afiliación obligatoria a Ipross? El proyecto que Alberto Weretilneck envió a la Legislatura

Alberto Weretilneck anunció el proyecto que habilita a los estatales a elegir otra obra social. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobernador Alberto Weretilneck anunció este jueves el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que propone habilitar la libre elección de obra social para los trabajadores estatales de Río Negro. La iniciativa modifica el actual esquema de afiliación obligatoria a IPROSS y establece un sistema de opción para los agentes públicos, tanto activos como pasivos.

«Ipross está cambiando permanentemente. Ahora damos un paso más: libertad de elección para las y los agentes públicos de la provincia», sostuvo Weretilneck al presentar la propuesta.

LIBERTAD PARA ELEGIR LA OBRA SOCIAL Vamos a enviar a la Legislatura un proyecto para que los trabajadores y jubilados estatales de Río Negro puedan elegir su obra social y dejen de estar obligados a permanecer en IPROSS. Queremos un @Iprossrionegro mejor, más moderno y con mejores prestaciones. Pero también creemos que cada trabajador tiene que tener la libertad de decidir dónde atenderse y a qué cobertura destinar sus aportes. El proyecto garantiza además la continuidad de los tratamientos y la cobertura de todo el grupo familiar, con la posibilidad de volver a IPROSS. Es un cambio importante: menos imposiciones y más capacidad de decisión para los rionegrinos. Río Negro está cambiando. Tenemos rumbo. September 10, 2026

De aprobarse el proyecto, los afiliados directos que decidan ejercer el derecho de opción podrán derivar sus aportes y contribuciones a otra entidad habilitada, junto con la cobertura correspondiente a su grupo familiar primario.

Qué propone el proyecto para los estatales

La elección no podrá realizarse de manera individual para cada integrante de la familia. La propuesta establece que la opción deberá incluir a todo el grupo familiar a cargo del afiliado.

Una vez concretado el cambio, el trabajador deberá permanecer durante al menos 12 meses en la entidad seleccionada. Cumplido ese período, podrá optar por otra obra social habilitada o volver a IPROSS como afiliado obligatorio directo.

El proyecto también contempla situaciones en las que el afiliado pierda la cobertura por razones que no dependan de su decisión. En esos casos, la reincorporación a IPROSS será automática.

Además, se busca garantizar la continuidad de los tratamientos médicos que estén en curso. Según la iniciativa, las prestaciones deberán mantenerse sin interrupciones durante el proceso de cambio de cobertura.

La propuesta llega en medio de cambios en Ipross

El anuncio se inscribe en el proceso de modificaciones que el Gobierno provincial viene implementando en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross).

Entre las medidas mencionadas por el Ejecutivo se encuentran la incorporación de herramientas digitales, la posibilidad de pagar coseguros desde el teléfono celular y la ampliación de distintas coberturas, entre ellas las relacionadas con medicamentos.

Ahora, el Gobierno plantea avanzar un paso más y llevar a la Legislatura la posibilidad de que los trabajadores estatales puedan decidir dónde derivar sus aportes y qué cobertura utilizar.

El proyecto deberá ser tratado por la Legislatura de Río Negro, donde se definirá si la iniciativa se convierte en ley.

«Río Negro está cambiando. Río Negro tiene rumbo», concluyó Weretilneck.

El PRO se atribuyó la iniciativa y recordó un proyecto de hace dos años

El legislador rionegrino Juan Martin, del PRO-Unión Republicana, respaldó el anuncio del Gobierno provincial y recordó que su espacio había presentado hace casi dos años una iniciativa para habilitar la libre elección de obra social para los empleados públicos.

«Hace cerca de dos años nuestro espacio presentó un proyecto para que los empleados públicos dejen de ser rehenes de Ipross y puedan elegir la obra social que quieran», señaló Martin.

El legislador anticipó que esperarán conocer el texto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura para analizar sus alcances y realizar sus aportes. «Más allá de la autoría del proyecto, lo importante es que el gobierno haya tomado una buena idea surgida desde la oposición», sostuvo, y comparó la situación con el debate que derivó en la implementación de Ficha Limpia.

Finalmente, planteó que el objetivo central debe ser que el cambio se traduzca en una mejor atención de salud para los trabajadores del Estado provincial.