Finalizaron los trabajos para que un barrio rural de Plaza Huincul tenga energía eléctrica

La zona rural denominada Ruca Co que se ubica al norte de la ruta provincial 17, en Plaza Huincul cuenta con el servicio de energía eléctrica que permitirá a las familias asentadas acceder al servicio. El proyecto que se inició hace seis meses y se dividió en cuatro etapas incluyó la instalación de líneas de media y baja tensión. La ejecución estuvo a cargo de la cooperativa Copelco.

Las familias que viven en la zona rural denominada Ruca Co -al noreste del ejido urbano- no tenían el acceso al sistema eléctrico porque se requerían las obras que permitieran la bajada del sistema. Desde la comuna huinculense se acordó junto con la cooperativa Copelco, avanzar en el proyecto para llevar la energía al lugar.

En julio de 2025 se empezó con la primera de las cuatro etapas para la electrificación de este barrio rural. La iniciativa tenía como objetivo en las dos primeras se destinen al tendido de líneas de media tensión lo que permitió avanzar con las otras: es decir las de baja tensión que habilita, luego a cada uno de los usuarios hacer la conexión a la vivienda.

Para llevarlas adelante se instalaron aproximadamente 1.400 metros de línea de media tensión. Se colocaron los postes de hormigón que se resolvió disponer en paralelo de la ruta provincial N° 17 hasta llegar al asentamiento de las familias.

Por otra parte, se instaló un transformador de 160 kilovatios y se dispuso el tendido de líneas de baja tensión para cerca del 60 % de las viviendas del barrio. Una vez concluida esa tarea, se avanzó con las dos restantes que llegó a la totalidad de las casas de Ruca Co. Esto ocurrió en este tiempo.

A partir de ahora, las y los vecinos pueden hacer los trámites con la cooperativa Copelco para acceder al medidor y tener el servcio en su hogar.

Antes de que se comenzaran con las tareas, hubo un operativo para incautar los cables de una conexión clandestina que un grupo de personas había realizado la instalación que no estaba autorizada por el riesgo que implicaba al carecer de las medidas de seguridad.