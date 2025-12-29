Una fábrica de tuberías para petróleo y gas se instaló en el parque industrial de Plaza Huincul

El primer galpón ya está instalado en uno de los lotes del parque industrial huinculense. (Foto: gentileza)

La nave principal de la firma que se dedicará a la fabricación de tuberías especiales destinadas a la industria de petróleo y gas ya está montada, en el parque industrial de Plaza Huincul. Las proyecciones indican que para marzo o abril del 2026 empieca a producir y que se genere un centenar de puestos laborales. Esta empresa es una de las once interesadas en radicarse en el parque industrial provincial, pero que en el caso de Huincul estará administrado por el municipio.

Desde la Ruta 22, antes de llegar a la zona urbana hacia la vera norte, se observa la estructura blanca del galpón que montó el grupo Andreani y que permitirá a la firma Plastifierro empezar a producir los tubos especiales, utilizados en la industria del petróleo y el gas.

Después de avanzar en la selección del predio y el movimiento de suelo, se ejecutó el montaje del galpón que permitirá la instalación de las maquinarias para fabricar este insumo de tubos y flexibles requeridos en la industria del petróleo y gas. Si bien la empresa tiene una nave en el parque industrial de la provincia de San Luis, decidió radicarse en Plaza Huincul.

«Evaluamos otras opciones, pero en Plaza Huincul nació el petróleo y decidimos instalarnos acá porque es donde habrá mayor consumo de este producto», explicó el gerente de la planta Franco Andreani. Destacó el apoyo que el municipio huinculense manifestó para que avanzar en la radicación.

Se mencionó que los productos tendrán en cuenta un impacto ambiental positivo. Para las autoridades locales, el impacto en la mano de obra es fundamental. En este sentido, el responsable de la empresa, Andreani, destacó que, en un principio, con un turno en marcha se requerirán 40 trabajadores.

En un futuro y si la producción requiere de tres turnos en su máxima capacidad, superarán los 100. A eso se le debe sumar entre 60 a 70 puestos de trabajo en campo cuando se requiera el transporte e instalación.

Para la primera quincena de enero de 2026, Plastifierro tiene pensado comenzar con la tarea de búsqueda del personal que deberá ser capacitado. En este sentido, el municipio, a través de la subsecretaría de Capacitación, colaborará para el entrenamiento. Por otra parte, la futura fábrica ya tuvo mano de obra local con las obras civiles requeridas.

«Los equipos están llegando, la idea es tener las primeras pruebas en marzo», aunque la inauguración oficial y de no existir inconvenientes está prevista para abril.

La nave principal ya está levantada (Foto: gentileza)

El proyecto de esta fábrica formó parte de un anuncio que hizo el intendente Claudio Larraza en la apertura de sesiones de este año. Las gestiones avanzaron hasta la actualidad donde ya está instalada la nave principal de la firma. Para el jefe comunal, su llegada representa una de las inversiones privadas más relevantes del último tiempo para la localidad.

«Esta es una obra que refleja nuestro eje de gestión: la generación de puestos laborales a partir de nuevas inversiones», subrayó el intendente Larraza. Agradeció al gerente optar por Plaza Huincul y describió las características positivas del parque industrial de Huincul. «Será un punto geográfico clave para el desarrollo de la provincia, con salida directa hacia rutas Nacional 22 y Provincial 17, vinculadas a Vaca Muerta», concluyó.

El predio está situado al este de la zona urbana de Plaza Huincul (Foto: archivo Andrea Vazquez)

Un parque provincial industrial de 395 hectáreas

La disposición de tierras para el parque huinculense es de 395 hectáreas y con una capacidad para 137 lotes industriales. El predio está dotado de energía eléctrica, pero carece de otros servicios. Hace diez días atrás presentaron en Neuquén los proyectos ejecutivos y máster plan para los parques industriales provinciales distribuidos entre Neuquén, Añelo, Zapala y Huincul.

El presupuesto oficial para el huinculense fue fijado en $225.000.000 y se confirmó que hubo al menos seis propuestas para la elaboración de los proyectos.

Se indicó que el sobre A es evaludado por la Comisión de Admisión de la Secretaría de Industria. Los resultados, con los montos de las ofertas, se conocerán luego de declarada la admisibilidad de cada uno de los proyectos.