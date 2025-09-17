Financiamiento universitario: el Gobierno prometió auditorías, pero la AGN sigue paralizada

La Auditoría General de la Nación funciona con un solo integrante de siete.

Este miércoles, la Cámara de Diputados tratará el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. En medio, el Gobierno anunció auditorías. Sin embargo, el organismo encargado de fiscalizar esos fondos —la Auditoría General de la Nación (AGN)— está prácticamente paralizado, ya que de los siete auditores que requiere, sólo uno mantiene su mandato.

El Gobierno habla de corrupción, pero la AGN sigue sin funcionar

En octubre del año pasado, Milei había sido tajante: “Si no quieren ser auditados deben ser porque están sucios, por lo tanto señores dejen de engañar a los argentinos y díganles la verdad”. No obstante, la falta de designaciones mantiene frenadas las auditorías, una situación que depende directamente del oficialismo en el Congreso.

La Argentina transita 2025 con un presupuesto prorrogado desde 2023, lo que agrava la crisis en las universidades nacionales. En abril del año pasado, una masiva marcha federal reclamó la actualización de fondos frente a la inflación.

Javier Milei en cadena nacional anunciando el Presupuesto 2026. Foto: captura.

Ese reclamo se repitió en octubre, pero Milei insistió en que “hay que auditar” para cuidar los recursos.

Diecisiete meses después de aquella primera movilización, docentes con salarios deteriorados y gastos operativos insuficientes convocaron a una nueva marcha que se realizará este miércoles frente al Congreso y se replicará en todo el país.

Sin auditores nombrados, las universidades entregan documentación que no avanza

Pese a los anuncios, los controles no se concretan. Según informó Infobae, de los siete auditores que debería tener la AGN, sólo uno —Juan Manuel Olmos, designado por Unión por la Patria— conserva su cargo. Los otros seis dependen de designaciones de Diputados y el Senado, a cargo de Martín Menem y Victoria Villarruel, que aún no llamaron al debate.

La última sesión formal de la AGN fue el 27 de marzo, hace casi seis meses. Mientras tanto, universidades como la de Buenos Aires (UBA) esperan que se validen los informes ya elaborados. “La UBA entregó en tiempo y forma todo lo que pidió la AGN, como siempre”, afirmó Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la institución.

Las auditorías planificadas incluyen a facultades clave como Medicina, Derecho y Económicas, que concentran más del 60% de los estudiantes. Pero sin quórum en la AGN, los informes permanecen en suspenso.

Algo similar ocurre en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Hasta el momento no hemos recibido notificación formal para dar inicio al proceso”, confirmó su presidente, Martín López Armengol.

Rectorados advierten sobre renuncias, licencias y caída en la calidad educativa

La situación se replica en Rosario. “No este año, porque no se constituye el Colegio de Auditores, y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo”, sostuvo Franco Bartolacci, rector de la UNR. Allí, en 2024 se registraron 100 renuncias docentes, un número que se repitió en el primer semestre de 2025.

Según Bartolacci, el problema va más allá: “El docente que no se va sí suma otros trabajos para completar un sueldo. Y eso genera sí o sí un deterioro en la calidad de la formación”, indicó a Infobae. La pérdida del recurso humano golpea directamente a las aulas.

El aumento de tarifas agrava el cuadro: hace tres años, la UNR destinaba un 10% de su presupuesto operativo a servicios básicos; este año, el gasto ya supera el 50%.

En otras instituciones, como la Universidad Nacional de Entre Ríos, 131 docentes dejaron sus cargos en un año y medio. En el Litoral fueron 151, muchos de ellos reemplazados por personal con menos formación.

Obras frenadas, becas recortadas y estudiantes con más necesidades

El impacto también se refleja en infraestructura. En Mar del Plata, se paralizaron proyectos de investigación y se redujo un 5% la planta docente. En Bahía Blanca, la Universidad del Sur desfinanció programas de becas.

En La Matanza, la construcción de un centro de salud y una residencia estudiantil quedó en pausa. Además, desde principios de 2024, el pedido de becas para comedor y apuntes creció 350%.

Ante la falta de fondos, las universidades intentan sostener auditorías internas, mientras esperan que la AGN pueda normalizarse. Sin embargo, el organismo clave sigue sin quorum y sin emitir informes oficiales.

Con información de Infobae