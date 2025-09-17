Financiamiento universitario: los puntos claves de la ley que vetó Javier Milei

Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y este miércoles la oposición buscará revertir la medida presidencial. El proyecto contemplaba un aumento presupuestario para las universidades y una recomposición salarial a docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional.

Cabe recordar que la ley de financiamiento universitario fue aprobada en el Senado con 58 votos afirmativos contra 10 negativos y 3 abstenciones y en Diputados casi alcanza los dos tercios con 158 positivos, 75 negativos y 5 abstenciones, con 18 ausentes.

El veto del presidente se basó en el argumento de que la ley representaba un costo fiscal «inaceptable» y ponía en riesgo el objetivo de «déficit cero».

Los puntos principales de la ley de financiamiento universitario

Los puntos principales de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue vetada por el Poder Ejecutivo, son los siguientes: