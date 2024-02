Francos y Menem se reunieron tras el fracaso de la Ley Ómnibus: analizan sacar artículos por DNU

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se reunieron esta tarde en Casa Rosada luego de la caída de la Ley Ómnibus. Se trató de un encuentro para hacer un «balance» de las gestiones y la fallida sesión.

Según consignó la agencia Télam, fuentes oficiales indicaron que Francos y Menem dialogaron más de una hora en el despacho del ministro del Interior. En la reunión debatieron sobre «la jornada legislativa de ayer en la Cámara de Diputados» y realizaron «un balance de la sesión«.

También marcaron que se analizaron «herramientas constitucionales» para avanzar con puntos del proyecto que no necesiten pasar por el Congreso debido a que hay distintos temas que no pueden tratarse por decretos de necesidad y urgencia, como impuestos o reglas de los partidos políticos. En tal sentido, expusieron que en la reunión se habló «sobre la necesidad de poder contar con las propuestas necesarias para sacar al país adelante».

En tanto, aseguraron que «no se está pensando» en extender las sesiones extraordinarias del Congreso ni en una reunión con los gobernadores a corto plazo.

Ley Ómnibus: Francos no descartó un plebiscito

Luego del traspié de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que «la consulta popular es una de las herramientas que tiene el Presidente» en referencia a la posibilidad de que Javier Milei lleve adelante un plebiscito, luego del traspié en la Cámara de Diputados. Además, dijo que no está en sus planes renunciar.

Sin apoyo de los legisladores de los bloques dialoguistas, el oficialismo no contó con los votos suficientes para aprobar los artículos más importantes de la Ley Ómnibus. Lo que llevó a la decisión de enviar el proyecto nuevamente a comisión para ser tratado nuevamente.

En este contexto Guillermo Francos brindó una entrevista para Radio La Red, donde detalló cuáles serán los próximos pasos a seguir y aclaró que «el Gobierno está tranquilo y gobernando con los elementos que tiene». En coincidencia con los dichos del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo quién afirmó que «la votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico» y pidió no «dramatizar» el resultado legislativo.

«Estamos convencidos de que en la última elección la gente votó una necesidad de cambio claramente los legisladores de esos otros sectores que votaron un cambio no apoyaron este proyecto», volvió a remarcar Francos, quién en un principio había apuntado contra los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Sáenz (Salta).

Frente a este panorama, desde el Gobierno piensan «tratar de allanar posiciones y poder avanzar», con los instrumentos disponibles para poder analizar el tema y encontrar un camino. Ante la consulta si Javier Milei pueda llevar adelante un plebiscito, Francos señaló que «la consulta popular es uno de los caminos que el Presidente tiene como herramienta».

Ley Ómnibus: «Si tenemos que dividir la ley, se dividirá», insistió Zago

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Oscar Zago, aseguró que el oficialismo hará «lo posible para volver a poner en tratamiento» el proyecto y advirtió que en el caso de que no sea posible se enviarán proyectos por separado.

«Vamos a hacer lo posible para volver a ponerlo en tratamiento. Si no da, lo desmenuzaremos. Y, si no da, volveremos a la carga el 1 de marzo. El que necesita la ley es el pueblo argentino, no el Poder Ejecutivo», señaló Zago, el diálogo con los periodistas.

«La ley que nos daba las herramientas para empezar un proceso en el gobierno de transformación y no fue aceptada así como es. Seguramente la podemos dividir, seguramente la vamos a presentar si el Gobierno opta por no continuar con el paquete grande», agregó el jefe de la bancada oficialista.

Con información de Télam y C5N