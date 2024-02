Video | Rodrigo de Loredo se puso a llorar en vivo por el fracaso de la Ley Ómnibus

El fracaso de la Ley Ómnibus sigue generando todo tipo de reacciones y hasta el diputado Rodrigo de Loredo, del bloque de la UCR, se quebró en vivo en un móvil de televisión cuando fue consultado por el tema.

“Por ahí me siento un ingenuo, porque la verdad… nosotros somos reformistas. Entonces, eso significa que la reforma sucede cuando uno la va construyendo, pero vienen los fundamentalistas de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero”, dijo textualmente de Loredo entre lágrimas e impotencia, como relató posteriormente.

Luego, afirmó que no sabe cómo “se imagina” el después y afirmó que su espacio siempre va a proponer que “se labure”.

También dijo que el Gobierno es el responsable de que no haya salido el megaproyecto por no hacer bien las cuentas. «El radicalismo ha tenido disidencias y tiene un sector que es criticó con Javier Milei pero es público. Todos los saben. Ellos tenían contabilizado que 10-15 votos algunas cosas no iban a acompañar. La impericia del gobierno es muy grande en saber dónde estaban los números. Estaban en otros gobernadores». indicó.

Sin embargo, al hablar de los dichos del Presidente, quien armó una lista de “traidores”, el radical afirmó. “Hace tiempo me tiene sin cuidado cualquiera de los disparates que diga Javier Milei, que no me guarda ningún respeto”. “Me puso en una lista del lado del bien, pero yo no quería estar en ninguna. No considero que tenga actitudes morales para esa línea divisoria tan peligrosa que tanto mal le trajo a la Argentina”, enfatizó.

Posteriormente, afirmó que las actitudes del Ejecutivo “desde lo institucional, me parecen peligrosos y antidemocráticos. Nada bueno se puede esperar en una Argentina con una dialéctica de ese tipo”, y que “lo que más me preocupa a mí es el tema social y cultural, los presidentes son arquetipos, son modelos culturales”.

Tras la derrota en el tratamiento de la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei no descarta la posibilidad de convocar a una consulta popular y busca hacer pagar “el costo” del truncado proyecto a los gobernadores que no acompañaron, a los que acusó de “traidores”. En su ideal, fantasea con la conformación de un nuevo Congreso en 2025.

Con información de Noticias Argentinas y Crónica